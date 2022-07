Nachschlag: Aufarbeitung à la BRD

Ricardo Vaz Palma/Majestic/dpa Szene des Kinofilms »Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück« mit Emma Watson und Daniel Brühl

Ein wichtiger Film, der erst 2015 in die Kinos kam. Damals gab es die Hoffnung, dass die deutschen Verstrickungen in die Pinochet-Diktatur und die Machenschaften der deutschnationalen Sekte »Colonia Dignidad« im chilenischen Hinterland endlich aufgearbeitet, Opfer seitens des Auswärtigen Amtes rehabilitiert und therapiert würden. Nicht nur die Verbrechen des sadistisch-perversen Anführers Paul Schäfer wurden seinerzeit betrachtet, auch die verschwundenen, gefolterten und ermordeten Linken in Chile in Erinnerung gerufen – ebenso die Verwicklungen deutscher Diplomaten und BND-Leute, die Colonia war ein Wirtschaftsfaktor und wickelte Waffendeals mit Pinochet ab. Doch, außer dass der damalige Minister Steinmeier zur Filmvorführung und Debatte ins Amt einlud, ist nichts Nennenswertes mehr passiert. Die rechte Hand Schäfers, Hartmut Hopp, lebt übrigens unbehelligt in Krefeld. Das chilenische Urteil gegen ihn ist hierzulande nicht vollstreckbar, und die Staatsanwaltschaft stellte 2019 die Ermittlungen ein. (mme)