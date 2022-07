»Gemeinsame Lösungen liegen auf der Hand«

Christoph Soeder/dpa Viel heiße Luft beim Klimadialog im Auswärtigen Amt (Berlin, 18.7.2022)

Am Dienstag ging der Petersberger Klimadialog zu Ende. Wie ist Ihre Einschätzung zum Abschluss des Treffens?

Wir waren am Ende enttäuscht. Früher hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel den Klimadialog jedes Jahr genutzt, um sich selbst ein Stück als Klimakanzlerin zu profilieren. Olaf Scholz hat die Möglichkeit verpasst, zu zeigen, dass er der richtige Kanzler ist, um die Klimakrise zu lösen. Darüber hinaus ist der Klimadialog wichtig, um die Weltklimakonferenz Ende des Jahres vorzubereiten. Die Themen Schäden und Verluste brauchen noch weitere Vorarbeit, um letztlich den gordischen Knoten aufzulösen, damit es in der Klimapolitik einmal Fortschritte geben kann.

Vielfach entsteht gegenwärtig der Eindruck, dass der Krieg Vorrang vor der Klimakrise hat. Ist das auch Ihr Eindruck?

Ja. Allerdings haben wir zuletzt häufiger gesehen, dass es gar nicht unbedingt der Krieg ist, viel mehr sind die Regierungen nicht in der Lage, die multiplen Krisen, in denen wir uns bewegen, gemeinsam zu adressieren. Wir haben lange darüber gesprochen, dass das Artensterben und die Klimakrise auch gemeinsam gedacht werden müssen. Die Regierung hat das jedoch immer isoliert betrachtet. Momentan sehen wir das bei der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine ganz ähnlich, dass es nicht sinnvoll mit der Klimakrise verknüpft wird. Dabei liegen gemeinsame Lösungen auf der Hand. Der stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien hilft Energie bzw. Energieimporte zu sparen und Abhängigkeiten zu lösen. Das wird alles gerade nicht getan, statt dessen werden LNG-Ports (Flüssiggasterminals, jW) gebaut.

Welche Schritte braucht es jetzt, um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen?

Eine Ad-hoc-Maßnahme wäre ein Tempolimit. Das wäre sofort machbar, um die Emissionen zu mindern, und kostet quasi nichts. Genauso wichtig wäre es, jetzt sofort vernünftige Gebäudesanierungsprojekte aufzulegen, Gas- und Ölheizungen zu verbieten und eine Schulungsoffensive des Handwerks, um nachhaltige Technologien wie Wärmepumpen einzubauen. Das alles sind Maßnahmen, die zwar nur mittel- bis langfristig wirken, aber jetzt angegangen werden müssen.

Wie kann das sozialökologisch gestaltet werden?

Hier muss man gegenrechnen, mit den Schäden, die verursacht werden, wenn man das nicht tut. Wir haben gerade erst den Jahrestag der Ahrtal-Flutkatastrophe gehabt, mit etlichen Milliarden Euro die letztlich auch von der öffentlichen Hand getragen werden. Da wäre es sicherlich besser, man nimmt die Gelder, um die Transformation zu gestalten. Die öffentliche Hand ist hier in vielen Teilen gefragt, die Infrastruktur so zu gestalten, dass sie klimafreundlich ist.

Was bleibt also noch von der Weltklimakonferenz COP 27 im November in Ägypten zu erwarten?

Durch den Krieg in der Ukraine und die Konsensentscheidungen auf UN-Ebene wird es ja nicht leichter. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Lösungsansätze geben muss, letztlich Schäden und Verluste seitens der Industrieländer anzuerkennen und auch zu kompensieren. Das kann tatsächlich dazu führen, dass es wieder mehr Annäherung beim Thema gibt und in der Zusammenarbeit mehr passieren könnte.

Das Problem, dass sich in den letzten Jahren abzeichnete, ist, dass der Prozess der Klimarahmenkonvention Erfolge und Übereinkünfte liefert, allerdings viel zu langsam, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Nichtsdestotrotz, die Klimakrise ist eine globale Krise und wir sind darauf angewiesen, diese gemeinsam zu lösen.

Sind Entscheidungen wie die Einstufung von Gas und Atomkraft in der EU-Taxonomie als klimafreundlich nicht ein Schlag ins Gesicht für die Entwicklungsländer?

Absolut. Es gibt in Deutschland und Europa häufig Entscheidungen, die nicht gut sind für den Klimaschutz und auch kein gutes Beispiel. Wir erwarten, dass die Welt sich nachhaltig entwickelt und die Schwellen- wie Entwicklungsländer nicht die gleichen Fehler machen, was fossile Energieträger angeht. Wenn das funktionieren soll, müssen die Industriestaaten mit Vorbild vorangehen. Deshalb ist die Transformation der Wirtschaft in Deutschland von internationaler Bedeutung, und um so dringender sind vernünftige Maßnahmen seitens der Bundesregierung.