Die Würmer stehn schon strammer

imago images/POP-EYE »Gehn wir zu Bett, eh’ was geschieht!« – Georg Kreisler

Auf den Feldern reift das gestrige Gemüse / Die Antennen wachsen langsam durch die Wiese / Wer noch jung ist, wird schon jede Woche zäher / Und die Tränenlieferanten kommen näher / Irgendwer schreit, irgendwer flieht / Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht!

Der Autor dieser Verse aus »Dreh das Fernsehen ab« von 1963, Georg Kreisler, bekam zu seinen runden Geburtstagen zuverlässig Glückwünsche des österreichischen Bundespräsidenten oder des Kanzlers übermittelt, bis er öffentlich darum bat, dies zu unterlassen. Man habe ihm schließlich »nie die Chance gegeben, Sehnsucht nach Österreich zu haben«. Am kommenden Montag würde Kreisler mit großer Geste die Ehrungen zu seinem hundertsten Geburtstag zurückweisen, wenn er nicht vor elf Jahren unvorsichtigerweise verstorben wäre. Also können ihn die deutschsprachigen Kulturradios ab dieser Woche ungehindert feiern, unter anderem mit diesen Sendungen:

»Der unbekannte Georg Kreisler«, Markus Metz und Georg Seeßlen über Abgründe und Absurditäten seiner Lebensgeschichte (WDR 2022, »WDR-3-Kulturfeature«, Sa., 12.04 Uhr, und So., 15.04 Uhr); »Dann musste ich Jude üben statt Klavier«, eine »Lange Nacht« von Günther Rohleder (Deutschlandradio 2010, Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF); »Nicht nur Tauben vergiften« mit Kreislers zu Lebzeiten ignorierten Opern und Konzerten (»Kaisers Klänge«, So., 13 Uhr, HR 2 Kultur); »Ich soll immer was Lustiges schreiben«, Nachdenkliches, Verzweifeltes und Komisches, arrangiert von Silvia Lahner (»Contra«, So., 19.05 Uhr, Ö 1) und: »Am Tisch mit Georg Kreisler«, ausfragen durfte ihn Norbert Schreiber (HR 2006, »Doppelkopf«, Mo., 12 Uhr, HR 2 Kultur).

Weitere Vorschläge für die kommende Woche: Im »ARD-Radiotatort: Teufel, komm raus!« versucht die Ludwigshafener Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg herauszufinden, wer den Therapeuten Stern getötet und ans Parkett seiner Praxis genagelt hat. Von Monika Geier (SWR 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Sa., 19 Uhr, HR 2 Kultur, So., 14 Uhr, RBB Kultur, 17.04 Uhr, SR 2, 18 Uhr, Bremen 2 und MDR Kultur, 19 Uhr, NDR Kultur). Im Feature »Tiefgefroren in die Zukunft?« geht es nicht um den bevorstehenden heroischen Gasembargowinter, sondern um die »Kryonik«, ein Verfahren, bei dem sich Menschen nach dem Ableben für eine spätere Wiederverwendung konservieren lassen (ORF 2017, »Zeitreisen mit Ö 1«, Do., 19.05 Uhr). Bereits 40 Jahre vor der Einführung der Kryonik in den USA wird in Majakowskis Komödie »Die Wanze« der Spießbürger Prissypkin versehentlich schockgefrostet und 50 Jahre darauf wieder aufgetaut. Am Samstag mittag können wir hören, was der Hessische Rundfunk 1958 aus dem Stoff gemacht hat (»Hörspielarchivschatz«, Sa., 14 Uhr, HR 2 Kultur). Für Opernliebhabende ist am Samstag abend Vincenzo Bellinis »I Puritani« im Angebot, aufgenommen im April im Teatro dell’Opera di Roma unter Leitung von Roberto Abbado (»Opernabend«, Sa., 19.30 Uhr, Ö 1). Und am Montag liest Klaus Stieringer aus dem Roman »Blutendes Land« von Ismael R. Mbise, der seinen Anfang bei der Aufteilung Afrikas auf der Berliner »Kongokonferenz« von 1885 nimmt (Mo., 8.30 und 23 Uhr, NDR Kultur, 9 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr, MDR Kultur, 23 Uhr, Bremen 2). Mehr schlagen wir nicht vor, weil wir mit einer weiteren Strophe aus dem eingangs zitierten Kreisler-Lied schließen müssen: »Und die Würmer in den Äpfeln stehn schon strammer / Und der Kammerdiener kommt aus seiner Kammer / Gehn wir zu Bett, eh’ was geschieht! / Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht!«