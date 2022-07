EU-Blacklist für Torwächter

Daniel Haskett/imago images/Ikon Images Eine wichtige Vorgabe des Gesetzes: Textnachrichten sollen zwischen verschiedenen Messengerdiensten hin- und hergeschickt werden können

Was lange währt, wird oft genug zerredet, aber nun scheint es die Europäische Union doch noch aufnehmen zu wollen mit dem Silicon Valley (Apple, Facebook/Meta, Google/Alphabet) beziehungsweise Seattle (Amazon). Nach jahrelangen Verhandlungen verabschiedete das EU-Parlament am 5. Juli zwei Gesetze, mit denen die »Gatekeeper« des Internets geschwächt werden sollen. Der Digital Service Act (DSA) soll den Umgang der großen Plattformen mit Desinformation oder Hassrede regeln und sie zur Offenlegung zentraler Parameter ihrer Empfehlungsalgorithmen verpflichten. Der Digital Markets Act (DMA) zielt unmittelbar auf ihre marktbeherrschende Stellung.

Als Gatekeeper (Torwächter) gilt eine Plattform ab 6,5 Milliarden Euro Jahresumsatz oder 65 Milliarden Euro Kapitalmarktwert, sofern sie in der EU auf mehr als 45 Millionen Nutzer im Monat und mehr als 10.000 gewerbliche Anbieter kommt. Darunter fallen neben den genannten vier Monopolisten auch der Versandhändler Zalando oder der Hotelvermittler Booking.com – ingesamt sollen künftig etwa ein Dutzend IT-Riesen auf die Einhaltung der Regeln kontrolliert werden.

Die Vorgaben scheinen weitreichend: Angebote der Konkurrenz sollen gleichwertig präsentiert werden. Nutzer sollen problemlos zu Konkurrenten wechseln und vorinstallierte Software leicht deinstallieren können. Personalisierte Werbung bedarf der Zustimmung. Und Textnachrichten sollen zwischen verschiedenen Messenger-Diensten hin- und hergeschickt werden können (»Interoperabilität«).

Dass auf I-Message, aber vor allem auf Whats-App (Meta) nun bald Nachrichten von anderen Diensten empfangen werden können, ist für den EU-Abgeordneten der Piratenpartei Deutschland, Patrick Breyer, von besonderer Bedeutung. Die Verabschiedung des DMA sei »ein entscheidender Schlag gegen die bisherige Abhängigkeit von dem datenhungrigen und verbraucherfeindlichen Whats-App«, wie er gegenüber jW erklärte. »Viele würden Whats-App den Rücken kehren, wenn sie nur könnten. Interoperabilität ist eine Riesenchance, diensteübergreifend sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und höchste Datenschutzstandards bei voller Kontrolle durch die Nutzerinnen und Nutzer durchzusetzen.«

Der Clou beim DMA: Mit einem Verbotskatalog für Gatekeeper soll ex ante vorgegangen, also vieles im Vorfeld untersagt werden. Und auf Veränderungen der Marktsituation soll mit einer stetigen Erweiterung der Blacklist durch die EU-Kommission reagiert werden können. Für dauerhafte Verstöße sind Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes vorgesehen. Nach der formellen Zustimmung des EU-Rats werden DSA und DMA vermutlich im kommenden Herbst in den EU-Staaten in Kraft treten.

Ein großer Wurf auch für Sven Giegold. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium sprach von den »weltweit strengsten Regeln für mehr Wettbewerb und Fairness bei den großen digitalen Playern«. Aber auf dem bedeutenderen chinesischen Markt werden diesen Spielern noch ganz andere Grenzen aufgezeigt. Vielleicht lag Hildegard Reppelmund, Rechtsexpertin beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, mit ihrer Einschätzung richtiger: »Der DMA ist nur ein erster, tastender Versuch im rechtlichen und digitalen Dickicht.«