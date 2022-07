Ein Plädoyer für Klarheit

Patrick Seeger/dpa/lsw Spezifisch: Alkoholsucht bei Frauen erfordert ein Umdenken in der Behandlung

In unserer Gesellschaft ist Alkohol allgegenwärtig, sei es im Alltag, in der Werbung oder bei geselligen Zusammenkünften. Es gibt zahlreiche Bücher und Studien, die sich den Schattenseiten des Alkohols widmen. In ihnen wird Abhängigkeit nicht immer als eine Form psychischer Erkrankung angesehen. Statt dessen gilt sie nach wie vor als unheilbar. Alkoholabhängige werden stigmatisiert, diese Abwertung trifft insbesondere Frauen.

Eine erfreuliche Ausnahme in der Literatur der letzten Jahre zu dem Thema bildet das Buch »Nüchtern« von Daniel Schreiber, Gesellschaftsanalyse und literarischer Erfahrungsbericht in einem. Sucht frau jedoch ein Buch über eine weibliche Sicht auf Alkoholabhängigkeit, findet sie Texte über die besondere Gefährlichkeit des Trinkens für Frauen, Artikel über betrunkene Frauen in der Öffentlichkeit oder autobiographische Berichte über die Suchterfahrung von Frauen, die erschüttern und selten Mut machen. Es gibt wenig Fachliteratur zu diesem Thema, obwohl die seelischen Ursachen und die Besonderheiten der Alkoholabhängigkeit von Frauen seit Jahrzehnten Gegenstand der psychologischen Forschung sind. Und es gibt viel zu wenige weibliche Erzählungen, die emanzipatorische Aspekte beinhalten.

Einen kritischen Blick auf herkömmliche Konzepte der Suchttherapie und ihre Eignung für Frauen wirft die Food-Journalistin und Extrinkerin Eva Biringer in ihrem Buch – vielsagend betitelt mit »Un-abhängig«. Darin beleuchtet sie Literatur, Studien und Statistiken rund um das Thema Alkohol.

Neben der Auflistung statistischer Erhebungen vermittelt Biringer, dass Frauen aufgrund ihrer Sozialisation andere psychische Defizite haben können als Männer. Dasselbe gilt für ihre Motivation zum Vieltrinken. Die Autorin hebt hervor, dass diese Unterschiede in der allgemeinen Suchthilfe viel zu wenig berücksichtigt werden. Gleichzeitig betont sie, dass es zu wenige Fraueneinrichtungen für Suchtberatung und Suchttherapie gibt.

Weitgehend abgelehnt wird von Biringer das Konzept der Anonymen Alkoholiker (AA) für Frauen. Diese Form von Selbsthilfegruppe wurde von Männern gegründet und weiterentwickelt; weibliche Lebensrealität blieb ausgespart. Vor allem wehrt sich Biringer gegen die Forderung der AA, das »Ego erst mal kleinzumachen« und sich bei allen, denen man jemals Unrecht getan hat, zu entschuldigen, denn diese Verhaltensweisen sind »Teile der weiblichen Grundausstattung«. Die meisten Frauen fühlen sich seit ihrer Jugend »nicht in Ordnung« und entschuldigen sich »sowieso schon viel zu viel für alles Mögliche«. Deshalb eröffnet das Zwölf-Punkte-Programm der AA laut Biringer den Frauen »keine neue Perspektive, es beschreibt unseren Alltag«. Dem oft mangelhaft ausgeprägten Selbstwertgefühl von Frauen schadet es viel eher, nach eigenen »Charakterschwächen« zu forschen, wie es die AA verlangen. Frauen haben ohnehin ständig »fast alle das Gefühl, nicht zu genügen«. Das Trinken verhilft ihnen oft vorübergehend dazu, sich selbst weniger abzuwerten: »Der Alkohol hat meine eigene innere Kritikerin stummgeschaltet – das macht ihn für viele Frauen reizvoll.«

Biringer vermeidet nach Möglichkeit das Wort Alkoholikerin, da die damit verbundenen Assoziationen allzu abwertend sind. Sie geht noch einen Schritt weiter, indem sie sagt, Alkoholsucht sollte »nicht als Krankheit (…), sondern als persönliche Entwicklungsstufe« angesehen werden. Ziel der Suchttherapie sollte ihrer Meinung nach sein, »Alternativen für das zu finden, was Alkohol einem vermeintlich gegeben hat.«

Neben ihrem Weg in die Sucht beschreibt Biringer anschaulich und scharfsichtig, wie sie aus dieser wieder herauskam. Ohne Tabus und moralischen Zeigefinger schildert sie ihre »Abstürze« in Kneipen wie manchmal in ihrer Arbeitswelt. Auch über ihre Erlebnisse mit sexualisierter Gewalt unter Alkoholeinfluss äußert sie sich offen – Demütigungen, die zahlreiche Frauen in solchen Situationen immer wieder erfahren müssen und bei denen die Schuld daran oft ihnen selbst gegeben wird.

Mit ihrem Buch will Biringer kein Verbot des Konsums von Alkohol aussprechen, sondern dessen Omnipräsenz in der Gesellschaft und die Folgen seines übermäßigen Konsums ansprechen. Gleichzeitig will sie anhand ihrer eigenen Geschichte das Potential von »Un-abhängigkeit« aufzeigen: »Ich merke, wie ich mit Schwierigkeiten viel besser umgehen kann (…) Ich habe heute ein grosses Grundvertrauen in mich selbst – das ist für mich etwas Neues«.