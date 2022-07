Akte Ernst trotz Warnhinweis gesperrt

Arne Dedert/dpa/POOL/dpa Neben Zeugenaussagen wertet der Untersuchungsausschuss des Landtages vor allem Akten aus (Wiesbaden, 31.3.2021)

Der Verfassungsschutz ist zunächst vor allem eines: eine Behörde. Und wie in jeder größeren Behörde reichen kleine Handgriffe aus, um brisantes Material im Giftschrank verschwinden zu lassen. Am Freitag hat sich im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum vor drei Jahren verübten Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke herausgestellt, dass die Personenakte des für die Tat verurteilten Neonazis Stephan Ernst nicht bloß routinemäßig im Jahr 2015 gesperrt – und er damit der weiteren Beobachtung entzogen – worden war. Tatsächlich geschah dies offenbar entgegen eindeutiger Warnungen von Mitarbeitern des Landesamtes für Verfassungsschutz , wie der Hessische Rundfunk am Freitag berichtete.

Eine Zeugin berichtete dem Ausschuss demnach, dass sich ein Kollege über die bevorstehende Sperrung der Akte per vereinfachten Verfahren, bei dem keine inhaltliche Prüfung vorgesehen ist, aufgeregt an sie gewandt habe. Dem Sender zufolge sagte die Frau aus, dass sie vom Mai 2012 bis Januar 2015 in der Abteilung »Auswertung Rechtsextremismus« tätig gewesen sei. Für Ernst und die beabsichtigte Sperrung seiner Akte sei sie nach eigenen Angaben nicht zuständig gewesen. Nachdem ihr Kollege sich an sie gewandt gehabt habe, habe sie einen Aktenvermerk erstellt, mit dem sie verhindern wollte, dass der Neonazi durch die Sperrung nicht mehr von der Behörde beobachtet wird.

Von jenem Vermerk wusste dem Bericht zufolge keines der Ausschussmitglieder, da er sich nicht in den an das Gremium ausgehändigten Akten befunden habe. »Unklar ist, wieso das der Fall ist und ob er noch existiert«, fasste die hessische Fraktion von Die Linke am Freitag auf Twitter die offenen Fragen zusammen. Der ganze Ausschuss sei von der Zeugenaussage überrascht worden, wonach die Ernst-Akte mit dem angehefteten Zettel der Zeugin an die Datenschutzbeauftragte übergeben worden sei. Aus Datenschutzgründen soll wohl nach fünf Jahren geprüft werden, ob Akten noch gespeichert werden können oder auf eine Sperrliste kommen.

Das vereinfachte Sperrverfahren per Liste sei bis zum Mord am Regierungspräsidenten Lübcke am 1. Juni 2019 praktiziert worden, wie der – vor der früheren Landesamtsmitarbeiterin befragte – Zeuge Wilhelm Kanther laut Mitteilung des Linke-Obmanns Hermann Schaus vom Freitag bestätigte. Kanther ist seit 2013 im Innenministerium der Leiter der Rechtsabteilung und der Fachaufsicht des Landesamtes. Er habe Schaus zufolge ausgeführt, dass das Ministerium »keine Kenntnis vom beschleunigten Verfahren ohne Prüfung bei Aktensperrungen gehabt habe«. Dies komme einer »Verweigerung von Verantwortung für untergeordnete Behörden gleich«, kritisierte der Linke-Politiker.

Kanther habe laut Linke die Entscheidung zur Sperrung der Akte Ernst bei seiner Befragung am Freitag schließlich als »nicht richtig« bewertet. Das vereinfachte Sperrverfahren sei ihm zufolge zu »wenig intensiv« gewesen, wie die Fraktion berichtete, um eine abschließende Entscheidung zu treffen. Zuvor hatte die Behörde das Aussortieren von Akten per Liste damit begründet, dass man »Arbeitsspitzen« aufgrund einer Systemumstellung im Jahr 2015 habe kappen wollen. Jene Erklärung habe sich der Mitteilung von Schaus zufolge am Freitag als »haltlos« erwiesen.

Dem Hessischen Rundfunk zufolge habe der einstige Landesamtschef ­Alexander Eisvogel vor kurzem im Lübcke-Untersuchungsausschuss bestätigt, dass aus seiner Sicht vor dem Mord vom Neonazi Ernst eine Gefahr ausgegangen sei. In einem Bericht über die Neonaziszene Nordhessens hatte Eisvogel im Jahr 2009 die Nennung von Ernst demnach mit dem in roter Farbe geschriebenen Kommentar »brandgefährlich« versehen.

Zur Praxis der Löschung unter seiner Führung (2006–2010) hatte Eisvogel laut einer Mitteilung von Schaus vom 8. Juni gemeint, die vorangehende Prüfung sei schlecht gewesen. Vor der Löschung der Akte Ernst sei dessen Gefährlichkeit scheinbar nicht beachtet worden. Die politische Verantwortung für die aus seiner Sicht mangelnde Eignung des Verwaltungspersonals hatte Eisvogel beim damaligen Innenminister Volker Bouffier und dessen Staatssekretär Boris Rhein (beide CDU) verortet. Beide habe er »mehrfach um Unterstützung« gebeten, wie Schaus aus der Ausschusssitzung berichtete. Rhein konnte derweil als Nachfolger Bouffiers zum Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef aufsteigen.