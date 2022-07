Nachschlag: Sterben für Reformen

Kai Pfaffenbach/REUTERS

In weniger als fünf Monaten startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Mehr als 15.000 Arbeitsmigranten starben in den vergangenen Jahren auf den WM-Baustellen, um dieses »Fußballfest« zu ermöglichen. Ein Boykott kommt für die teilnehmenden Länder aber nicht in Frage. Im Gegenteil: Die Lage im Land habe sich dank des Fußballs verbessert, meinen FIFA und Co. Auch der Sportausschuss im Bundestag, der sich am Montag mit dem Thema befasste, sieht die WM als »Chance für den Wandel«. Es habe »Reformen« wie die Einführung eines Mindestlohns oder Maßnahmen zum Hitzeschutz gegeben, heißt es. Der DFB wolle deshalb weiter mit dem Emirat im Gespräch bleiben, um bis zur WM »weitere Reformen« anzustoßen.

Beim Runden Tisch zum Thema »Katar« beim FC Bayern München am Montag fragte Fanvertreter Michael Ott, wie viele Menschen denn noch sterben müssten, bis das Ende des »Reformprozesses« erreicht sei. Touché. (rsch)