Schein der Unabhängigkeit

Als klimageschädigte Region ist der Sahel schon lange bekannt – mit Bildern von verdursteten Tieren und hungernden Menschen. Später war von Banden die Rede, die auf schnellen Kleintransportern Drogen für Eurasien vom Atlantik quer durch den Sahel bis Kairo bringen. Eine dritte Krise entwickelte sich, als der Sahel zur Durchgangs- und Herkunftszone Hunderttausender Flüchtlinge wurde, die Europa über das Mittelmeer erreichen wollen. Nach dem Zusammenbruch des libyschen Staates strömten ab 2011 eine große Zahl Söldner mit modernen Waffen in die Region und verstärkten dort bereits agierende islamistische Milizen. Neuerdings hört man immer wieder von Putschen, die von vielen begrüßt werden, weil sich die Auffassung durchgesetzt hat, dass nur eine konsequent auf nationale Interessen zielende Militär- und Politikstrategie den Terrorismus beseitigen kann.

Von hiesigen Medien darf man keine tieferen Erklärungen der sich stetig zuspitzenden Lage im Sahel erwarten. Anders eine in Wien erschienene Anthologie, die zunächst Porträts der einzelnen Staaten anbietet: Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tschad, Sudan, Eritrea. Mehr als klimatisch bedingte Gemeinsamkeiten gehen daraus wenig bekannte historische Unterschiede hervor: Der Sahel ist keineswegs von »geschichtslosen Völkern« besiedelt. Das alte Reich Mali war jahrhundertelang ein wohlhabender und stabiler Staat. In den dünn besiedelten, nichturbanen Zonen ergänzten sich die heute einander oft bekämpfenden Bauern- und Viehzüchtergesellschaften: Man tauschte Getreide gegen tierische Produkte.

Im Konfliktfall existierten lokale Formen der Schlichtung wie die Cousi­nage. Jede Gruppe war besonders stark mit einer anderen Gruppe vernetzt, zwischen denen Streit verpönt war. Geriet eine Gruppe mit einer dritten in Konflikt, war eine verbündete Gruppe zur Vermittlung befugt. In Schwerpunktkapiteln wird erklärt, wieso das heute kaum noch funktioniert, wieso Konflikte durch bewaffnete Milizen blutig ausgetragen werden und der Staat in vielen Regionen abwesend ist.

Dass die Unabhängigkeit vieler afri­kanischer Staaten Schimäre bleiben könne, hatte Frantz Fanon schon 1960 festgestellt. Die koloniale Elite wurde oft nur durch eine einheimische ersetzt, die wirtschaftliche Ausbeutung durch das »Mutterland« blieb bestehen wie auch die Ausgrenzung großer Teile der Bevölkerung vom sozialen Fortschritt. Beispiele einer eigenständigeren, integrativen Wirtschaftspolitik im Sudan, Mali und Burkina Faso wurden mit der globalen Wende zum Neoliberalismus abgebrochen und durch Hoffnung auf »Demokratie und Freiheit« westlichen Stils als Entwicklungsmotor ersetzt.

In Mali konnte sich in den 90ern zwar ein Mehrparteiensystem und Pressefreiheit durchsetzen. Aber, so Günther Lanier, »diese zwei Parameter alleine sind zu wenig, um von einer vorbildlichen demokratischen Praxis zu sprechen«, denn »Nepotismus und Korruption grassierten, die Geber tolerierten dies«. Zudem forderten IWF, Weltbank oder Geldgeber der EU, dass öffentliche Mittel für Schulen und Gesundheit gekürzt und staatliche Betriebe geschlossen wurden. Die Menschen in Burkina Faso stellten sich die Frage, »warum sie einer Demokratie nachweinen sollen, die es Blaise Compaoré über Jahrzehnte ermöglicht hat, an der Macht zu bleiben«, weil seine Partei »mehr Geld hatte und hat als andere, weil sein Parteiapparat effizienter, weil die zur Verfügung stehenden Alternativen um nichts besser waren«.

Mir ist keine andere Publikation bekannt, die das systemische Ausmaß des politischen Drucks so deutlich macht, den Frankreich nach wie vor auf ehemalige Kolonien ausübt. Dem europäischen Publikum wird dieser Druck nur punktuell bekannt: etwa die Beteiligung Frankreichs an der Ermordung von Burkina Fasos Präsidenten Thomas Sankara und Libyens Staatschef Muammar Al-Ghaddafi, dessen letzte Initiative die Stiftung einer afrikanischen Währungsunion war. Eine Tabelle zeigt, dass Frankreich zwischen 1960 und 2020, alleine oder internationale Truppen führend, fast 70, zum Teil mehrjährige »Militärmissionen« in Afrika unterhielt; 19 davon im Sahel. Viele Details dieser Einsätze sind unbekannt oder sogar geheim. Dass der die Sahelbewohner terrorisierende und jede Entwicklung blockierende Dschihadismus nicht besiegt wurde, versteht ein erheblicher Teil der Bevölkerungen mittlerweile als böses Spiel, mit dem der Status ihrer Länder als abhängige Rohstofflieferanten erhalten bleiben soll.