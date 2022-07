»Banken müssen Rüstungskonzerne austrocknen«

XinHua/dpa Auch mit den in Deutschland produzierten »Leopard«-Panzern führt das türkische Militär seine völkerrechtswidrigen Angriffskriege (21.1.2018)

Die Initiativen »Facing Finance« und »Urgewald« haben zusammen mit dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI in einer »Exit Arms«-Datenbank Namen von 500 todbringenden Waffenkonzernen publiziert. Welche Waffengeschäfte sind besonders infam?

Waffenlieferungen zeugen von besonderer Skrupellosigkeit, wenn sie an kriegführende Staaten gehen, wenn es sich um völkerrechtswidrige Kriege handelt, wenn die Zivilgesellschaft davon betroffen wird. Wir registrieren Verstöße gegen den 2013 verabschiedeten Internationalen Waffenhandelsvertrag (Englisch: Arms Trade Treaty, kurz ATT). Danach müssen Lieferländer beispielsweise prüfen, ob durch den importierenden Staat eine Verletzung von Menschenrechten droht. Laut der UNO sind militärische Konflikte neben der Klimakrise Hauptursache für Fluchtbewegungen.

Kriege in Libyen, Syrien und im Jemen sind Beispiele dafür, dass Rüstungsgüter an kriegführende Despoten geliefert werden. Die werden in die Lage versetzt, im eigenen Land und anderswo systematisch Menschenrechte zu verletzen und Kriegsverbrechen zu begehen. US-amerikanische Konzerne wie Lockheed Martin, Raytheon, Boeing oder auch europäische wie Airbus und Rheinmetall beliefern Kriegsparteien weltweit, teilweise sogar rivalisierende gleichzeitig.

Sie appellieren an die Finanzindustrie, Waffenkonzerne in solchen Fällen von Krediten, Versicherungen sowie Investments auszuschließen. Was aber sollte sie dazu motivieren, sind doch auch sie profitorientiert?

Finanzinstitute unterstützen schädliche Geschäftsmodelle der Rüstungskonzerne. Personen in verantwortlicher Position in Banken fürchten aber Imageverlust, einige entwickeln Problembewusstsein. Solange es von staatlicher Seite keine Regeln und Kontrollen gibt, müssen wir deren Selbstregulierung fordern. Da sind wir im Gespräch, und es gibt Zusagen, keine Unternehmen zu unterstützen, die Landminen oder Streumunition herstellen. Wichtig ist, dass sie Rüstungskonzerne finanziell austrocknen, die an kriegführende Staaten liefern.

Warum zielen Sie nicht auf die Ampelregierung, Exporte in Krisen- und Konfliktgebiete mit wirkmächtigeren Gesetzen zu bekämpfen?

Das tun wir. Wir erwarten präzise ausformulierte Regulierungen und Rüstungskontrollgesetze. Waffenexporte an kriegführende Staaten müssen grundsätzlich verboten werden. Für Finanzinstitute muss es bindende Regeln geben.

Sie benennen die Türkei als Profiteur einer unethischen Waffenindustrie. Sogar nach dem völkerrechtswidrigem Einmarsch in Nordsyrien wird Ankara beliefert. Was wollen Sie erreichen?

Die Türkei marschiert ohne UN-Mandat ein, um dort die Kurden zu bekämpfen. Aktuell flammt der Konflikt erneut auf. Es muss unterbunden werden, dass deutsche Waffenkonzerne oder die anderer westlicher Nationen solche Staaten beliefern, wenn sie Rechtsbrüche begehen – auch wenn es NATO-Staaten sind. Das muss Konsequenzen haben.

Präsident Recep Tayyip Erdogan nutzt den Ukraine-Krieg in vielfacher Weise gnadenlos, um eigene Ziele zu verfolgen: Ob er auf die Auslieferung von in Schweden lebenden Kurdinnen und Kurden in die Türkei drängt oder auf Waffenlieferungen, um die mutmaßlich wieder völkerrechtswidrig gegen letztere einzusetzen. Nachdem Erdogan seine Blockade eines NATO-Beitritts von Schweden und Finnland aufgab, sagte US-Präsident Joseph Biden ihm Modernisierungsprogramme für die »F16«-Kampfjet-Flotte zu. Die NATO hat sich von Erdogan unter Druck setzen lassen. Leidtragende all dessen werden Kurdinnen und Kurden sein. Wir werden Transparenz über solche Waffenexporte herstellen, die Folgen aufzeigen sowie eine breite Diskussion darüber ankurbeln.

Und was halten Sie davon, dass die Rüstungsindustrie künftig unter eine Taxonomie der EU für Nachhaltigkeit und Soziales fallen soll?

Das ist absurd, wenn man sieht, welche humanitäre Katastrophe diese Industrie auslöst. Um ihr Geschäft mit Subventionen zu expandieren, versucht sie, mit einer »White­washing«-Kampagne vom Schmuddelimage loszukommen. Ihre Lobbyisten sind in der Hinsicht aktiv, auch wir NGOs erhalten Schreiben.