Rohkoststengel in Bündnerfleisch

Bis 1500 waren die Tischsitten noch sehr ungezwungen. Verbote betrafen nur die gröbsten Verstöße wie das Spucken auf den Tisch, das Säubern der Zähne mit dem Messer usw. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert fanden dann jene Veränderungen statt, die die heutige verfeinerte Esskultur begründet haben. Norbert Elias schreibt: »Am Ende des 18. Jahrhunderts, kurz vor der Revolution, ist in der französischen Oberschicht annähernd jener Standard der Essgebräuche, und gewiss nicht nur der Essgebräuche, erreicht, der allmählich dann in der ganzen ›zivilisierten‹ Gesellschaft als selbstverständlich gilt« (N. Elias: »Über den Prozess der Zivilisation«, 1939).

Elias unterteilt den Prozess der Zivilisation in drei Phasen: die mittelalterliche Phase, in der die Mahlzeit noch weitgehend ohne Regeln und mit bloßen Händen eingenommen wird. Eine zweite Phase zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, in der die Ausformung eines umfangreichen Verhaltenskodexes stattfindet. Und schließlich eine dritte Phase im 19. und 20. Jahrhundert, in der dieser erreichte Standard nur noch unwesentlich verändert wird, wobei sich im 20. Jahrhundert im Gefolge der beiden Weltkriege – wie bei allen gesellschaftlichen Umgangsformen – »Lockerungen« einstellen: In hochentwickelten Industrieländern kommt es zu einer Durchmischung von Standards der Arbeiter- und Mittelklasse, d. h. einerseits zur Verbürgerlichung proletarischer Tischsitten, andererseits zu einer Durchlässigkeit mittelständischer Anstandsvorstellungen für proletarische Verhaltensmuster, z. B. das Trinken aus der Flasche (vgl. Claus-Dieter Rath: »Reste der Tafelrunde. Das Abenteuer der Esskultur«, 1984).

Im 21. Jahrhundert stellen wir eine Pendelbewegung durch die Epochen fest: Die Mahlzeitanbahnung beginnt mit einer feudalen Geste – man bestellt das Wunschgericht, etwa bei einem Pizzabringservice (heute bequem per Smartphone). Kurz darauf wird die Speise von einem Bediensteten geliefert (heute flott per Mofa), allerdings nicht in Meißener Porzellan, sondern im ärmlichen Pappkarton. Wie im Mittelalter stopft man sich die fettigen Fetzen mit bloßen Händen in den Mund. Mit einer klaren Vorwärtsbewegung in die Moderne endet das Mahl: Der Karton fliegt in die Tonne. Kein Abwasch, kein Aufräumen. Gepriesen sei die Müllabfuhr!

Hier eine Anregung für Leute, die ihre Lebenszeit partout noch mit der Zubereitung von Mahlzeiten verplempern wollen:

Rohkoststengel in Bündnerfleisch

Rohe Karotten, Kohlrabi, Rettich, Zucchini, Stangensellerie und Fenchel in gleichmäßige, nicht zu dicke 7 bis 8 cm lange Stäbchen schneiden. Jeweils vier bis fünf gemischte Stäbchen mit einer Scheibe Bündnerfleisch umwickeln. Auf einer Platte anrichten. Vor dem Servieren mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen und mit etwas Limonen- oder Olivenöl beträufeln. Alternativ zum Bündnerfleisch eignet sich auch Bresaola (luftgetrockneter Rinderschinken aus Italien), geräucherter Lachs oder geräucherter Schwertfisch. Dazu passt ein Chasselas bzw. Fendant, zu deutsch Gutedel.