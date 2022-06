Nachschlag: Fünfkampf oder Golf

Everett Collection/imago images Pokerface in jeder Lebenslage (v.l.n.r.): Tommy Lee Jones, Graham Beckel, Morgan Freeman, Joe Pantoliano

Eine Komödie, so lustig wie eine Steuererklärung. Als ehemaliger Buchhalter einer Mafiafamilie ist Morgan Freeman – im Mai wurde noch kurz vor seinem 85. Geburtstag von der russischen Regierung als Revanche für unbelehrbares »Russiagate«-Verschwörungsgeraune ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt – in einem dieser Luxusresorts für reiche Rentner in Palm Springs untergetaucht. Sein Motto für einen gelungenen Lebensabend: »Sex, Saufen und Golf«.

Er hat einen Rivalen: Tommy Lee Jones. Die Rivalität wird zunächst in Form eines hypermodernen Fünfkampfs ausgetragen: Schach, Pingpong, das gute alte Spielkarten-besoffen-in-den-Hut-werfen-Spiel, Gewichtheben, Limbodancing.

Wie unter Ehrenmännern üblich, fällt die Entscheidung auf dem Golfplatz. Da sprengt die Mafia ein Golfwägelchen in die Luft. Eine Verfolgungsjagd wird unvermeidlich. Rivalen fahren an zwei Plastikdinosaurierstatuen vorbei. Morgan Freeman: »Die sind ja wie wir zwei alten Säcke. Lustig, nich’?« Tommy Lee Jones: »Nein!« (aha)