Höfe in »Multikrise«

Friso Gentsch/dpa In zahlreichen Ställen hat es sich längst ausgegrunzt (Spree-Neiße-Kreis, 21.8.2018)

Die Situation ist dramatisch: Zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe hierzulande stehen vor dem Aus – oder sind bereits pleite gegangen. Schweinehalter trifft es am stärksten, ferner Rindfleischerzeuger und Milchviehbauern, allerdings nicht so akut. Konkret: Die Anzahl schweinehaltender Höfe hat sich im Zehnjahresvergleich fast halbiert, das sind rund 12.000 Betriebe weniger, hatte die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) am Montag auf Basis der »Viehzählung« des Statistischen Bundesamtes (Stichtag 3. Mai 2022) mitgeteilt. Logische Folge: Auch der Schweinebestand sinkt rasant. Aktuell halten Bauern 22,3 Millionen Schweine, der niedrigste Stand seit mehr als 30 Jahren.

Und das, obwohl die Preise für Schlachtschweine etwa zuletzt deutlich gestiegen sind. Ausgleichen lassen sich die horrenden Extrakosten für Energie, Düngemittel und Futter dennoch nicht. »Hohe finanzielle Verluste gepaart mit mangelnder Perspektive, dazu immer neue Auflagen, die teils im Alleingang in Deutschland umgesetzt werden, zwingen Betriebe regelrecht in die Knie«, wurde ISN-Geschäftsführer Torsten Staack in der Mitteilung zitiert. Schweine- und Sauenhalter befänden sich in einer nie dagewesenen »Multikrise«. Kurzum, ließen sich gestiegene Kosten nicht am Markt weitergeben, »halten Betriebe nicht lange durch«, konstatierte Heike Müller, Vizepräsidentin vom Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, am Mittwoch im jW-Gespräch.

Vom Höfesterben sind nicht alle Bundesländer gleichermaßen betroffen. Beispiel Niedersachsen, eine der »Hochburgen« mit Mastschweinebetrieben. Im Vergleich zur »Maizählung« vor einem Jahr gaben zwischen Braunschweig und Meppen zwölf Prozent auf. Die Pole Position nimmt indes Bayern mit 16 Prozent Betriebsaufgaben ein, gefolgt von Schleswig-Holstein (14 Prozent). Wenig besser sieht die Bilanz in Baden-Württemberg aus: Hier warfen im Jahresvergleich elf Prozent der Schweinebauern das Handtuch. Trotz Investitions- und Förderprogrammen, wie ein Sprecher des Landesministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Mittwoch auf jW-Anfrage einräumte. Eine Trendumkehr sei momentan nicht in Sicht. Hingegen wurden in NRW »nur« auf 4,8 Prozent der Höfe die Stalltüren geschlossen.

Grundsätzlich gilt: Kaputtgingen zuerst die kleinen und mittleren Betriebe, sagte Michael Krack von der »Aktion Agrar – Landwende jetzt!« am Mittwoch gegenüber jW. Aber exakt jene Höfe seien gesellschaftlich sehr wichtig; sie wirtschafteten regional, erhielten Kulturlandschaften und sicherten nicht zuletzt die Agrobiodiversität, so Krack weiter. Ina Latendorf (Die Linke) spitzt zu. Das enorme Höfesterben – auch bei Schweine- und Sauenhaltern – sei schlicht ein Ergebnis »der neoliberalen Agrarpolitik« der vergangenen drei Jahrzehnte, sagte die agrarpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion gleichentags zu jW. Das Motto »Weiche oder wachse«, an sich schon zynisch, sei durch »Wachse und weiche trotzdem« ersetzt worden.

Ein weiterer Aspekt: der Fleischkonsum, speziell von Schweinefleisch. »Die aktuelle industrielle Tierhaltung ist extrem klima- und umweltschädlich«, betonte Krack. Ganz abgesehen von den Arbeitsbedingungen in den Tierfabriken und der Tatsache, dass jede Tonne Getreide, die im Futtertrog lande, nicht mehr für die menschliche Ernährung zur Verfügung stehe. Müller vom Bauernverband MeckPomm fehlt vor allem ein klares Bekenntnis des Handels zu hiesigen Fleischprodukten, nicht minder »eines des Verbrauchers an der Ladentheke«.

Was muss sich ändern? Stichwort: Umrüstung der Landwirtschaftsbetriebe mit Tierhaltung. Nur, große Umbauten scheuen Bauern in der Krise, weiß Müller. Schlimmer noch: Es gebe keine Rechts- und Planungssicherheit. Dafür eine ständig erweiterte Nutztierhaltungsverordnung samt weiterer Ankündigungen durch den Bund. Das moniert auch das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch auf jW-Anfrage. Der »Betriebszweig Schweinehaltung« scheint zukunftslos. Soweit will Linke-Politikerin Latendorf noch nicht gehen. Aber: »umrüstwillige Höfe« brauchen definierte Vorgaben und »langfristige Finanzhilfen vom Staat«. Sonst sei eine ökologische Haltung von weniger Tieren auf größerer Fläche nicht möglich.

Kein Zweifel, eine große Transformation der Landwirtschaftsstrukturen sei nötig, »aber nicht auf Kosten von Höfen«, betonte Agraraktivist Krack. Denn: Betriebe, die verschwänden, seien dauerhaft weg.