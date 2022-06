Präsidiales Gedenken

Fabian Sommer/dpa

Zum 100. Jahrestag der Ermordung des damaligen Reichsaußenministers Walther Rathenau durch die Hand faschistischer Attentäter gedachte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag Person und Tat. Rathenau, Großindustrieller und Vordenker eines staatsmonopolistisch verfassten Kapitalismus in Deutschland, galt der Weimarer Rechten als »Börsen- und Sowjetjude«, der Deutschland schade. Steinmeier übte sich in Vereinnahmung, machte aus Rathenau einen »Märtyrer der deutschen Demokratie« und rief zu einem »demokratischen Patriotismus« auf. (jW)