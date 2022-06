Prüderie statt Pride

Dilara Senkaya/Reuters Protest gegen das Verbot der Pride-Parade im vergangenen Jahr in Istanbul (26.6.2021)

Einst die größte queere Parade in Südosteuropa, nun Symbol der Repression. Wie auch schon in den letzten Jahren wurde die Istanbul Pride Week verboten. Sie sollte vom 20. bis 26. Juni stattfinden, mit einem bunten Programm, bestehend aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Speeddating-Events, zum Abschluss mit einer großen Parade am Sonntag.

Die Gouverneure der Istanbuler Bezirke Kadiköy und Beyoglu erklärten, dass sie nach polizeilichen Inspektionen der Veranstaltungsorte für die 30. jährliche Pride Week beschlossen haben, keine Veranstaltungen auf der Straße oder in Gebäuden zuzulassen. »Alle Veranstaltungen sind in allen offenen und geschlossenen Bereichen für sieben Tage verboten«, heißt es in einer Erklärung der Gouverneursbüros. Begründet wurde das Verbot mit der Verhinderung von Straftaten und der Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit. »Nach den Taksim-Gezi-Park-Protesten im Jahr 2013 haben wir alle beschlossen, dass ›Widerstand‹ das Thema der Pride Week sein soll«, sagte Es Yılmaz, eine Sprecherin des Istanbul LGBTI+ Pride Week Committees am Mittwoch gegenüber junge Welt.

Die Personen, die die LGBTI+ Pride Week feiern wollen, sehen sich aber nicht nur staatlicher Repression und Attacken seitens der Polizei ausgesetzt, auch religiös-fanatische Gruppen mobilisieren gegen sie. Die Gruppe Müdafaa-i İslam Hareketi (Bewegung zur Verteidigung des Islams) rief dazu auf, sich an diesem Sonntag, dem Tag der Pride-Parade, um 14.53 Uhr in Taksim zu versammeln. »Schützen Sie Ihre Familie, Generation und Stadt.« »Sag Stopp zur Perversion!« schrieb die Gruppe am Montag in einer Botschaft auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die mit zahlreichen Morddrohungen gegen LGBTI+-Personen kommentiert wurde.

Nach einer großen Pride-Parade mit mehr als 100.000 Teilnehmenden im Jahr 2014 hatten die türkischen Behörden den Umzug in den vergangenen Jahren stets untersagt – offiziell aus Sicherheitsgründen. »Die Pride-Woche 2014 war die größte LGBTI+-Veranstaltung in der Geschichte der Türkei und zog mehr als 100.000 Menschen an. 2015 wurden die Pride-Veranstaltungen verboten und unsere Märsche von der Polizei blockiert«, beschwerte sich Yilmaz im jW-Gespräch. Hunderte Menschen hätten sich dem Verbot widersetzt und seien von der Polizei mit Tränengas, Schutzschilden, Pfeffergas und Plastikgeschossen angegriffen worden.

Der repressive, rechtskonservative Geist der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara macht sich auch in der 15-Millionen Einwohnermetropole Istanbul breit. »Sie sind für all die Gewalt verantwortlich, die wir erleben«, sagte Yilmaz im jW-Gespräch. »LGBTI+, das gibt es nicht«, habe der türkische Präsident gesagt. Innenminister Süleyman Soylu bezeichnete Homosexuelle als »Perverse«, »ein hoher Beamter des Gesundheitswesens verglich uns mit Pädophilen, und der oberste Imam warnte, dass wir Krankheiten verbreiten«, so Yilmaz. Die Regierung habe Tausende von kurdischen Politikern, Menschenrechtsverteidigern, Anwälten und Journalisten inhaftiert. »Die türkische Regierung nimmt auch LGBTI+-Gemeinschaften ins Visier, aber wir weigern uns, klein beizugeben.«

Das İstanbul LGBTI+ Pride Week Committee gab nach der Verbotsentscheidung am Dienstag eine Erklärung in den sozialen Medien ab. »Die Ordnungshüter versuchten, Druck auf die Veranstaltungsorte auszuüben, indem sie Dokumente wie Steuerschilder und Schilder für die Veranstaltungsorte verlangten, an denen die Veranstaltung stattfinden würde. Trotz des Drucks haben wir uns heute an unseren Veranstaltungsorten getroffen.« Das Komitee erklärte, dass das Verbot rechtswidrig sei und es »alle Rechte nutzen und die notwendigen Einsprüche einlegen« werde.