Sie kehren nie zurück

Sieht aus wie ein … Holzpfahl?

Catherine Meurisse ist heute international recht bekannt. Als »Catherine« gehörte sie zehn Jahre zur jüngeren Stammbesetzung von Charlie Hebdo. Das Attentat auf die Redaktion des französischen Satiremagazins überlebte sie mit dem Zeichner Luz vor dem Gebäude mit den Redaktionsräumen, weil sie verspätet war. Die Überlebenden haben den Verlust ihrer Freunde und Kollegen und die schwierige Zeit danach künstlerisch verarbeitet, Luz in »Katharsis« (S.-Fischer-Verlag 2015), der schwerverletzte Journalist Philippe Lançon in »Der Fetzen« (Klett-Cotta-Verlag 2018) und Meurisse in »Die Leichtigkeit« (Carlsen 2016).

Schon in diesem, weit über Frankreichs Grenzen hinaus erfolgreichen Werk stellt Meurisse ihre seltene Fähigkeit unter Beweis, tiefgründigen Fragestellungen und dunklen Gefühlen mit kleinen Humoreinlagen die Schwere zu nehmen. Ihr neues Buch »Nami und das Meer« (im Vergleich zum Orginaltitel »Das junge Mädchen und das Meer« deutlich enthemingwayisiert) entstand im Anschluss an einen viermonatigen Aufenthalt als artist in residence in der Villa Kujoyama in Kyoto. Sie wollte, wie es im Comic heißt, ihr »viel zu westliches inneres Bildarchiv auffrischen«.

Am ersten Skript arbeitete sie in der Isolation der ersten Coronawelle. »Das hat mich dazu veranlasst, aus meinen Reiseerinnerungen eine universelle Fabel über Natur und unser Verhältnis zu ihr zu machen. Wir müssen aufhören, die Natur als ein von uns losgelöstes Objekt zu sehen und neu lernen, wie wir uns selbst in Bezug zu ihr setzen.« Das Werk ist nicht allein Meurisses Geist entsprungen, sondern »eine sehr freie Interpretation« des Romans »Kusamakura« von Natsume Soseki. Hier wie dort geht es um einen Maler, der in die Einsamkeit der Berge geht, um einen meditativen Zustand zu erreichen, der ihm überhaupt erst wieder das Malen ermöglicht. Catherine (die Comicfigur) begleitet ihn durch die wunderbare, wenn auch von einigen Tsunamischutzwällen verunstaltete Natur der japanischen Insel, lernt den Mythos der Schönen von Nagara kennen: »Einst widerfuhr dieser Frau aus reicher Familie das Unglück, von zwei Männern zugleich geliebt zu werden. Da sie sich für keinen entscheiden konnte, schrieb sie ein Gedicht, bevor sie sich ertränkte.«

Die nicht minder schöne Nami aus dem deutschen Titel hat das gleiche Problem, aber wählt die modernere Lösung der seriellen Monogamie: Sie heiratet, lässt sich scheiden, heiratet, lässt sich scheiden … Durch eine prophetische Gabe kann sie Naturkatastrophen vorhersagen. Sie schickt ihre jeweiligen Liebhaber als Helfer in das Chaos der zerstörten Städte – sie kehren nie zurück.

Wäre der Begriff nicht so abgedroschen, wollte man den Comic »poetisch« nennen, woran der Beitrag der Koloristin Isabelle Merlet einen großen Anteil hat. In »Die Leichtigkeit« hat Meurisse auf einigen wenigen Seiten gezeigt, dass auch sie meisterhaft mit Farbe umgehen kann. Hier überlässt sie der Kollegin das Feld, mit der Folge, dass man sich nicht sattsehen kann und mehr von diesem fremden Land erfahren möchte. Es wäre aber kein Comic von Catherine (der Autorin), wenn die absurd-komischen Passagen fehlten.

Kaum angekommen, zieht die Protagonistin durch die Natur hinter ihrer Unterkunft und kommt sich vor lauter »Grünzeug« vor »wie in einem Film von Miyazaki«, der das französische Japanbild sehr geprägt hat. Da quatscht sie ein einheimischer Marderhund an: »Ich ziehe die Filme von Takahata vor. Haben Sie Pom Poko gesehen? Da habe ich mitgespielt. Der Film, in dem wir Tanukis unsere Riesenklöten zur Schau stellen. Kult!« Wie sich herausstellt, bunkert der Tanuki, eigentlich ein mythisches Wesen, unter seinem stattlichen Gemächt allerhand Dinge, darunter einen Reibstein, einen Pinsel und ein Gemälde, von denen ein jedes noch eine Rolle in der Erzählung spielen wird. Der Comic endet ungewiss oder – noch so eine Floskel: »nachdenklich«, mit einem heraufziehenden Sturm. Weniger »echt« als eine Nippon-Pauschalreise, aber zauberhafter, billiger und garantiert komischer.