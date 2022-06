Der schöne Schein

imago/imagebroker/siepmann Wie angle ich mir einen Grafen? Auf Schloss Elmau wurde man fündig

Wegen seiner Abgeschiedenheit wird das oberbayrische Schloss Elmau nach 2015 bereits zum zweiten Mal das G7-Gipfeltreffen der mächtigsten westlichen Staaten beherbergen. Auf rund 1.000 Metern Höhe am Fuße des Wettersteingebirges nahe der österreichischen Grenze scheint man manchem Unbill der Welt enthoben.

Ende der 70er Jahre hatte ich, damals noch Grundschüler, einmal für einen Tag mit meinen Eltern das Schlosshotel besucht, Onkel und Tante verbrachten dort ihren Urlaub. Auch meine Oma war oft zu Gast auf Elmau gewesen. Hinter der schloßähnlichen Fassade verbargen sich damals noch vergleichsweise einfach eingerichtete Zimmer. Doch zum Nachmittagstee versammelten sich die Gäste in einem mir als prächtig in Erinnerung gebliebenen Salon. Für die häufig adeligen Besucher ließ sich so auch mit einem Angestelltengehalt der aristokratische Schein wahren. Berühmt war das Schloss insbesondere als Heiratsmarkt. Denn statt angestellter Zimmermädchen kümmerten sich dort sogenannte Töchter aus gutem Hause als »Helferinnen« um das Wohl der Gäste. Auf Tanz- und Konzertabenden konnten sie sich mit etwas Glück einen Grafen oder musisch interessierten Unternehmenserben angeln.

Errichtet wurde das Schloss 1916 im Auftrage des protestantischen Theologen und Schriftstellers Johannes Müller, um seinen Gästen einen »Freiraum des persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens« zu bieten. Dazu inszenierte sich der Religionsphilosoph, in dessen eklektischer, gegen die Moderne gerichteter Lehre christliche, völkische und lebensreformerische Elemente verschmolzen, als Guru einer sektenähnlichen Gemeinschaft. Volkstänze, Reformkost und Musik sollten zur Überwindung von Standes- und Klassengrenzen beitragen. Die Malerin Gabriele Münter, der Theologe Adolf von Harnack und der letzte kaiserliche Reichskanzler, Max von Baden, gehörten zu den regelmäßigen Besuchern.

Ab 1933 wurde Müller zum glühenden Verehrer Adolf Hitlers, den er als »das Empfangsorgan für die Regierung Gottes und Sender der ewigen Strahlen« feierte. Zwar hatte der früher als Judenmissionar tätige Müller bekannt, der Antisemitismus der Nazis treibe ihm »Schamesröte ins Gesicht«, doch gleichzeitig riet er den einheimischen Juden, ihre Liebe zu Deutschland dadurch zu zeigen, Ausgrenzung und Verfolgung klaglos über sich ergehen zu lassen. Später zeigte sich der Theologe, der auch zum Vordenker der regimetreuen »Deutschen Christen« wurde, überzeugt, dass das Deutsche Reich das Recht »völkischen Notschutzes« habe, wenn es das »Fremde« austreibe. Aufgrund seiner vorsichtigen Kritik am Antisemitismus der Nazis selbst als »Judenfreund« klassifiziert, wurde er zeitweilig mit Publikations- und Vortragsverbot belegt. Wohl um eine Beschlagnahme des Schlosses durch die SS zu verhindern, verpachtete er 1942 einen Teil des Gebäudes als Fronterholungsheim an die Wehrmacht.

Obwohl er nie Mitglied der Nazipartei gewesen war, wurde Müller nach der deutschen Niederlage in einem von Philipp Auerbach, dem bayerischen Staatskommissar für rassisch, religiös und politisch Verfolgte, angestrengten Verfahren vor der Spruchkammer wegen »Verherrlichung von Hitler in Wort und Schrift« als »Hauptschuldiger« eingestuft. Auerbach übernahm das vorübergehend von der US-Armee genutzte Schloss 1947, um dort eine Erholungsstätte für Holocaustüberlebende, ehemals Verschleppte und Deportierte sowie Tuberkulosekranke einzurichten. Auch eine Schwester meiner Großmutter, deren jüdischer Mann in den Tod gesprungen war, als ihn die Nazis abholen wollten, kam damals zur Erholung nach Elmau. Doch der Sozialdemokrat Auerbach, selbst Holocaustüberlebender, fielt bald einer Intrige reaktionärer Kreise im Staat zum Opfer und beging – wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei seiner Amtsführung inhaftiert – 1952 Suizid. Nun pachteten die Kinder des 1949 verstorbenen Müller, Sieglinde und Bernhard, das Schloss vom Freistaat. 1961 wurde ihnen das als Hotel weitergeführte Anwesen als Erbe zugesprochen, nachdem ihr verstorbener Vater in einem Revisionsverfahren rehabilitiert worden war. Nach einem Brand des Gebäudes 2005 ließ Müllers Enkel Dietmar Mueller-Elmau dort das heutige Luxushotel errichten, das nun erneut die Kulisse für die G7-Herrscher bietet.