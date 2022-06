Kein Herz für Zwerge

Matthias Baus Die drei Minister Ping, Pang und Pong raten ab

Eine riesige Figur mit Reifrock nimmt das Zentrum der Bühne ein. Bald wird sie ein Gesicht haben, es ist bewusst klischeehaft »asiatisiert«. Die Figur wird demontiert, die menschlichen Beine liegen abgeschraubt herum. Im Schlussakt hat sie dann sechs insektenähnliche Extremitäten und droht mit ihrem Totenkopf.

Unverkennbar steht die Figur für Turandot. Peking ächzt unter der Herrschaft der Prinzessin. Jeder Brautwerber muss drei Rätselfragen beantworten. Fehler bedeuten den Tod, der Henker hat reichlich zu tun. Calaf, unbekannter Sohn eines vertriebenen Königs, ist besessen von der Idee, Turandot zu besiegen. Sein Vater rät ihm vergeblich ab. Auch die Sklavin Liù, die den Vater gerettet hat und Calaf kaum verheimlicht liebt, rät ab. Die drei chinesischen Minister Ping, Pang und Pong sind des ewigen Tötens überdrüssig und raten ebenfalls ab. Aber Calaf besteht auf seinem Plan.

Tatsächlich löst er Turandots Rätsel. Die Prinzessin, die sich nie einem Mann unterwerfen wollte, ist verzweifelt; aber Calaf erhöht den Einsatz noch. Gelingt es Turandot, bis zum folgenden Morgen seinen Namen herauszubekommen, so ist er bereit zu sterben. So beginnt eine Schreckensnacht. Turandot bedroht alle, die bei der Nachforschung keinen Erfolg haben, mit dem Tod. Liù wird zu Tode gefoltert und stirbt gerne, wenn sie weiß, dadurch ihren Calaf zu retten. Puccinis letztes Werk schließt mit einer Trauermusik; er starb, bevor er es beenden konnte.

Vielleicht aber war die Aufgabe, der sich Puccini gegenübersah, unlösbar: Musikalisch Turandots Wandel von der eisigen Männerfeindin zur liebenden Frau, die sich Calaf unterwirft, zu gestalten. Der postum routiniert komponierte Opernschluss bleibt nicht nur deshalb hinter Puccinis Musik zurück, weil Franco Alfano eilig und sogar ohne Kenntnis der Instrumentation der vorangegangenen Teile liefern musste. Es gibt auch keinen Grund, weshalb Turandot plötzlich die Liebe entdecken und sich Calaf an den Hals werfen sollte.

Der Bruch liegt in der Werkkonzeption. Drei unbedingte Charaktere treffen aufeinander: Turandot, die keinen Mann will; Calaf, der – vielleicht aus diesem Grund – genau diese Frau will; Liu, die mit ihrer schrankenlosen Unterwerfung Calaf, den sie rettet, zum Schuldigen macht. Kaum vorstellbar ist, wie daraus und nach diesem Opfer noch Glück entstehen kann. Regisseur Philipp Stölzl verweigert dann auch das positive Ende. Während die Chormassen den Sieg der Liebe preisen, stirbt bei ihm die besiegte Turandot lieber, als mit dem Sieger Calaf eine Ehe zu führen. Das ist gegen den Werktext inszeniert, führt aber konsequent die inneren Konflikte des Werks zu einem Ende.

Anderes in dieser Inszenierung überzeugt weniger. Die eingangs erwähnte Riesenpuppe ist derart schwer beweglich, dass sie dem Verlauf der Musik entgegensteht. Als das zentrale Bühnenelement beeinträchtigt sie die Präsenz aller anderen Figuren. Die mögen sich mühen, wie sie wollen und bleiben doch zwergenhaft. Vermutlich sollte das Abbild von Turandot übermächtig erscheinen – aber wer interessiert sich schon für Zwerge? Die Figurenführung, von den einzelnen bis zum Chor, schien bei der Premiere ziemlich unfertig, wie auch die zuweilen rumpelnde Bewegung der Riesenpuppe von technischen Problemen nicht frei schien.

Puccini hat für sein letztes Werk eine Musik komponiert, die in kurzen Passagen das Eingängige seiner früheren Kompositionen durchaus noch kennt, aber weitaus härter klingt. Er verwendet »chinesische« Melodien, wobei der Exotismus viel mehr als in »Madame Butterfly« in die Struktur eingegangen ist. Ganz neu war die Klangfarbe. Hier besonders ist die Staatskapelle Berlin hervorzuheben, die unter der Leitung von Zubin Mehta das Ungemütliche der Partitur akzentuierte, vor allem mit dem Einsatz immer neuer Schlagzeugtimbres. Schwelgerisch war an diesem Abend wenig. Das mag einen Aspekt des Werks unterschlagen. Doch passt diese konsequente Deutung des Orchesterparts nicht nur zur desillusionierenden Regie, sondern ersetzte auch musikalisch, was szenisch zuweilen fehlte.

Die Besetzung bot, bis in die Nebenrollen hinein, bekannte Namen auf. Dass dennoch nicht einmal die Premiere einer Repertoireoper ausverkauft war, deutet darauf hin, wie sehr die Coronamaßnahmen die Bühnen geschädigt haben. Yusif Eyvazov als Calaf hat die einzige Passage in dieser komplexen Musik, die missverstanden zum Hit wurde: das »Nessun dorma«, das allzu oft mit der herausgebrüllten Siegesgewissheit des »Vinceró« endet. Tatsächlich zeigt ­Puccini Schuld und Selbstverkennung seines zweifelhaften Helden. Während Calaf sich noch sicher ist, dass sein Name nicht gefunden wird, lässt Turandot schon foltern und morden. Eyvazov vermeidet hier wie auch sonst jede tenorale Heldenpose, vermag die Timbres seiner Stimme klug abzuschattieren – kultiviert und musikalisch erfreulich, mit dem einzigen Fehler, dass es eine zweifelhafte Figur verschönt.

Aida Garifullina bot klug phrasierend eine klar artikulierte Liù – vielleicht für den Unterwerfungsfanatismus dieser Figur etwas zu kraftvoll. Die Rolle der Turandot hat Elena Pankratowa übernommen, nachdem Anna Netrebko aus politischen Gründen verzichten musste. Sie ist weit mehr als ein Ersatz, vermittelt das Getriebene der Figur und behauptet sich gegen die optisch allzu machtvolle Puppe, die die Regie über allem hängen lässt.