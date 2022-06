Beteiligung als Standortfaktor

Michael Sohn/REUTERS Die Vorstellungen von Mitbestimmung sind doch etwas unterschiedlich: Der Bundeskanzler, die DGB-Vorsitzende und der BDI-Präsident kurz vor dem Gipfel »Allianz für die Transformation« in Berlin am 14.6.2022

Tenor der Hans-Böckler-Konferenz, die vergangene Woche in Berlin stattfand: Deutschland nimmt bei der Unternehmensmitbestimmung eine »weltweit bedeutende Stellung« ein. Und wie kann das so bleiben? Hintergrund ist die Erosion der Mitbestimmung in europäischen Aktiengesellschaften (SE). Die Rechtsform gibt es seit 20 Jahren. Und seit gut zehn Jahren steigt die Zahl der SE stark an, wie Wissenschaftler des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung im November herausfanden. Gerade in der Bundesrepublik. Obwohl die SE dazu dienen sollte, grenzüberschreitend tätigen Unternehmen die Arbeit zu erleichtern, seien etliche von ihnen im Inland aktiv. Nach deutschem Recht könnten Beschäftigte im Aufsichtsrat einer AG zahlenmäßig paritätisch vertreten werden. Im Rahmen der SE ist das nicht nötig. Das Ergebnis der Studie: Vier von fünf großen SE vermeiden paritätische Beteiligung im Aufsichtsrat. Gewerkschaften sehen die Bundesregierung hier in der Pflicht, Schlupflöcher zu beseitigen.

Aus Sicht von Yasmin Fahimi ist Mitbestimmung im Unternehmen nicht zuletzt eine Serviceleistung für die Politik. Denn sie bedeute »Entlastung«, sagte die neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) vergangenen Mittwoch bei der Aufsichtsrätekonferenz der Böckler-Stiftung. Wenn man den »Standort Deutschland sichern« wolle und die »Transformation ökologisch und sozial gelingen« solle, »müssen die Arbeiter einbezogen werden«. Fahimi ging noch weiter: Mitbestimmung sei eine »Mitvoraussetzung für die Transformation«, denn von der Kompetenz der Arbeiter in Sachen »Umbau von Standorten« und »regionale Strukturentwicklung« könnten alle profitieren. Eine Staatssekretärin des Bundesarbeitsministeriums, Lilian Tschan, stimmte zu: Unternehmen, die Mitbestimmung durch die Beschäftigten zulassen, seien besser durch die Krise gekommen. Sie sah hier jedoch zunächst die Europäische Union in der Pflicht, Lösungen zu finden, um die Mitbestimmung im Unternehmen zu stärken. Aus ihrer Sicht sollten »europäische Probleme auch auf europäischer Ebene gelöst werden«. Gegenwärtig besteht hingegen die Gefahr von neuen Schlupflöchern, wenn die europäische Umwandlungsrichtlinie für etwa grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel von Aktiengesellschaften in deutsches Recht umgesetzt wird.

Der vom Bundesjustizministerium im April 2022 vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie (UmRUG) versäume es aus DGB-Sicht bislang, »die deutsche Mitbestimmung ausreichend zu schützen«, wenn beispielsweise eine vormals deutsche GmbH die Rechtsform eines anderen EU-Landes annehmen möchte. In einem solchen Fall müssten die deutschen Registergerichte gemäß der EU-Richtlinie prüfen, ob das Unternehmen die grenzüberschreitende Umwandlung zu missbräuchlichen Zwecken durchführt, wozu auch die missbräuchliche Umgehung der deutschen Mitbestimmungsgesetze gehört. Kriterien für den Missbrauchstatbestand fehlten in dem Entwurf allerdings, so Fahimi am Mittwoch auf der Konferenz. Und das obwohl die Ampelparteien, so steht es in ihrem Koalitionsvertrag, die Umgehung geltenden Mitbestimmungsrechts doch eigentlich verhindern wollen.