Showdown in Riesa

Die AfD steht auf ihrem an diesem Freitag in der sächsischen Kleinstadt Riesa beginnenden dreitägigen Parteitag vor einer Richtungsentscheidung. Es zeichnet sich ein Showdown zwischen dem völkisch-faschistischen und dem nationalkonservativen Lager innerhalb der AfD ab. Denn die rund 600 Delegierten werden die gesamte 13- oder bei der Entscheidung für eine Doppelspitze 14köpfige Parteiführung neu wählen. Bislang dominiert dort noch der sich bürgerlich gebende nationalkonservative und wirtschaftsliberale Flügel, der insbesondere in den westlichen Landesverbänden, die drei Viertel der Delegierten stellen, seinen Rückhalt hat.

Der nach dem Parteiaustritt des Kobundessprechers Jörg Meuthen im Januar alleine an der Spitze der AfD stehende Tino Chrupalla hat bereits angekündigt, erneut für die Parteispitze zu kandidieren. Dabei steht der 47jährige Malermeister aus Sachsen, der die AfD als »Freiheitspartei« gegen hohe Energie- und Kraftstoffkosten, aber auch staatliche Coronamaßnahmen ausrichten will, in der scharfen Kritik der sich bürgerlich gebenden Nationalkonservativen, die ihn für Verluste bei den letzten Landtagswahlen verantwortlich machen. Im März war die AfD nur knapp in den saarländischen Landtag wieder eingezogen, im Mai flog die Rechtsaußenpartei in Schleswig-Holstein erstmals wieder aus einem Landesparlament, und in Nordrhein-Westfalen gelang der Wiedereinzug denkbar knapp mit 5,4 Prozent.

Schuld daran sei die als zu Russland-freundlich wahrgenommene Politik der AfD, meinen Chrupallas parteiinterne Gegner aus dem Westen. Die AfD-Bundestagsfraktion lehnt deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ebenso wie Sanktionen gegen Russland ab. Nicht nur Chrupalla, sondern – zuletzt in einem von der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag veröffentlichten Interview – auch der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland geben der NATO-Osterweiterung eine Mitverantwortung am Krieg in der Ukraine. Dem Parteitag liegt ein Antrag zur Russland-Politik vor, in dem gefordert wird, die Ukraine solle ein blockfreier und neutraler Brückenstaat werden und ein Ausgleich mit Russland solle angestrebt werden.

Als Vertreter des nationalkonservativen – nicht minder rassistischen – Flügels haben sich bereits der aus dem bayerischen Augsburg stammende, aber über Brandenburg in den Bundestag eingezogene 36jährige Norbert Kleinwächter und der 59jährige ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Bild am Sonntag, Nicolaus Fest, der der AfD-Fraktion im Europaparlament vorsteht, um die Parteispitze beworben. Kleinwächter, der von seinem Landesverband nicht einmal als Delegierter nominiert wurde, fordert in seiner Bewerbung einen »kompletten Neuanfang«, sowohl inhaltlich als auch im »Stil«.

Laut AfD-Satzung sind Spontankandidaturen zulässig. So hält es sich der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke bislang offen, ob er seinen Hut in den Ring werfen wird. Auf dem Thüringer Landesparteitag im Mai hatte der führende Repräsentant des völkisch-faschistischen Flügels bereits viel Applaus für seine Ankündigung erhalten, langfristig »vielleicht die Parteiführung auf Bundesebene auch mitzuprägen«.

Rückendeckung erhält Chrupalla derweil durch Gauland. Dieser erklärte im dpa-Interview, er könne sich eine Doppelspitze des bisherigen Sprechers zusammen mit der Kovorsitzenden der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, vorstellen. Dass es eine »Ost-West-Spaltung« in der Partei gibt, will der 81jährige Politiker nicht sehen, es existierten lediglich »unterschiedliche Anmutungen«. Die AfD sei eine »klare Oppositionspartei«, jeden Versuch, »uns in eine Art Regierungsähnlichkeit zu verwandeln, würde ich für falsch halten«, so der Ehrenvorsitzende.

Gegen den Parteitag wollen Antifaschisten auf die Straße gehen. Die auch im Riesaer Bündnis »AfD? Ade!« organisierte VVN-BdA ruft dazu auf, »ein klares Zeichen gegen die menschenverachtende, rassistische, antisemitische, queerfeindliche Politik der AfD zu setzen. Höhepunkt der Proteste soll am Sonnabend ein Aktionstag mit Demonstration und Kundgebung sein.