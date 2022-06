Karlsruhe rügt Merkel

Clemens Bilan/dpa Pool/dpa Nachrichten aus der Heimat checken: Damalige Bundeskanzlerin Merkel auf Südafrikareise (Pretoria, 6.2.2020)

Die AfD kann einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe für sich verbuchen. Der 2. Senat des höchsten deutschen Gerichts gab am Mittwoch einem Antrag der Partei statt und entschied, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren AfD-kritischen Äußerungen in der sogenannten Kemmerich-Affäre im Februar 2020 gegen das mit ihrem Amt verbundene Gebot staatlicher Neutralität verstoßen habe. Die Entscheidung fiel – in Karlsruhe selten – denkbar knapp aus: Nur fünf der acht Richterinnen und Richter votierten für den Kanzlerinnenrüffel, eine Richterin führte ihre abweichende Meinung in einem Sondervotum aus.

Mit ihren Äußerungen habe Merkel das Recht der AfD auf »Chancengleichheit im politischen Wettbewerb« verletzt, verkündete das Gericht. Die damalige Kanzlerin habe sich in amtlicher Funktion »in einseitig parteiergreifender Weise« negativ zu der Partei geäußert, sagte Vizegerichtspräsidentin Doris König bei der Urteilsverkündung. Das Gericht stützte sich dabei auch auf Urteile aus den Jahren 2018 und 2020 gegen den früheren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die frühere Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU).

Beide waren vom Gericht gerügt worden, weil sie in ihrer Eigenschaft als Regierungsmitglieder die Umtriebe der AfD als »staatszersetzend« bezeichnet beziehungsweise eine »rote Karte« gegen die Partei gefordert hatten. Damit hätten sie gegen das Gebot staatlicher Neutralität verstoßen. »Für das Amt des Bundeskanzlers gilt dies grundsätzlich in gleicher Weise«, so König bei der Urteilsverkündung. Hätte Merkel dagegen deutlich gemacht, dass sie nicht als Kanzlerin, sondern als Parteipolitikerin oder Privatperson spreche, wären ihre Äußerungen nicht zu beanstanden gewesen. Amt und Parteizugehörigkeit seien verschränkt, und die Bürger erwarteten aufgrund dieser Doppelrolle von Regierungsmitgliedern nur begrenzt Neutralität, widersprach Richterin Astrid Wallrabenstein in ihrem Sondervotum dieser Sichtweise.

Hintergrund des Prozesses ist der Eklat um den FDP-Politiker Thomas Kemmerich im thüringischen Landtag am 5. Februar 2020. Der Liberale hatte sich nicht nur mit den Stimmen von CDU und FDP, sondern – ein Tabubruch in der Bundesrepublik – auch der AfD ins Amt wählen lassen. Vorausgegangen waren offenbar Absprachen zwischen AfD-Landeschef Björn Höcke und dem rechten Rand der CDU-Fraktion.

Merkel, die auf Staatsbesuch in Südafrika weilte, hatte sich einen Tag nach der Kemmerich-Wahl auf einer Pressekonferenz in Pretoria mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zu Wort gemeldet. Die Kanzlerin erklärte in einer Vorbemerkung »aus innenpolitischen Gründen«, Kemmerichs Wahl sei ein »einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich dass keine Mehrheiten mithilfe der AfD gewonnen werden sollen«. Da dies im dritten Wahlgang absehbar gewesen sei, müsse man sagen, »dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss«. Kemmerich war nach drei Tagen zurückgetreten. Ministerpräsident wurde erneut Bodo Ramelow (Die Linke), der derzeit mit einer von der Unterstützung der CDU abhängigen Minderheitsregierung seiner Partei mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen das Bundesland führt.

Merkel reagierte gelassen auf den Spruch aus Karlsruhe. »Bundeskanzlerin a. D. Dr. Angela Merkel respektiert selbstverständlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts«, teilte eine Sprecherin der Exkanzlerin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur auf Anfrage mit. Inhaltlich äußerte sich Merkel nicht. In der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe im Juli 2021 hatte Merkels früherer Kanzleramtschef und Vertrauter Helge Braun (CDU) die Äußerungen damit verteidigt, dass die mitreisenden Journalisten und vor allem der Koalitionspartner eine Positionierung gewollt hätten. Es sei auch um das internationale Ansehen der Bundesrepublik Deutschland gegangen.

Bei der AfD knallten nach Bekanntwerden der Karlsruher Entscheidung die Sektkorken. Es sei »ein guter Tag für die Demokratie«, jubelte der Parteivorsitzende Tino Chrupalla. Seine Partei werde »weiterhin für die Grundrechte kämpfen«, erklärte der Chef der Rechtsaußenpartei, die selbst nicht zimperlich im Austeilen insbesondere gegen Schwächere ist, aber empfindlich auf Kritik reagiert.

Rückendeckung erhielt Merkel dagegen vom Internationalen Auschwitz-Komitee. Das erklärte: »Überlebende des Holocaust waren und sind Angela Merkel für ihre unzweideutige Haltung gegenüber der AfD immer dankbar gewesen.«