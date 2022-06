Rotlicht: Übergewinnsteuer

picture alliance / JOKER Läuft gut für die Ölmultis

So klingt wohl ein Kunstbegriff: »Übergewinnsteuer«. Ein Begriff, der Assoziationen auslöst, und doch schwer zu fassen ist. Im Englischen heißen Extraerlöse »windfall profits«. Gewinne, welch ein Glücksfall aber auch. Definitorisch geht es selbstredend komplizierter. Demnach ist ein »Überschussgewinn« eine Spielart eines Residualgewinns. Eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die im Kern folgendes besagt: Er bezeichnet den über den Leistungsgewinn hinausgehenden Gewinn, der die Kapitalkosten eines Unternehmens abdeckt. Gewissermaßen ein »Restgewinn«. Oder das, was über der »Normalrendite« eines vorangegangenen Vergleichszeitraums liegt.

Ein Posten also in der Bilanz – ohne eigenes Dazutun, im Krisen- und Kriegsfalle etwa. Hinlänglich bekannt ist: Krise, Krieg und Profit fallen periodisch zusammen. Energiekonzerne, Rüstungsfirmen, sie machen doppelt, dreifach, bisweilen x-fach Kasse. Nicht aufgrund kluger Investitionen, noch klügerer Innovationen oder klügsten Effizienzsteigerungen. Einfach nur, weil sie da sind; schlicht, weil die »Marktbedingungen« für sie richtig rosig sind. Und ein solches extraordinäres Einnahmeplus wollen die Befürworter einer Übergewinnsteuer »abschöpfen«, anteilig besteuern mittels Einmalabgabe. Der irgendwie sozialreformerische Hintergedanke dabei: Krisen- und Kriegsgewinnler sollen sich an den gesamtgesellschaftlichen Folgekosten horrend steigender Lebensmittel- und Energiepreise beteiligen. Das sei auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit.

Vorgeprescht ist hierzulande Andreas Bovenschulte (SPD). Denn übrig bleibt eine Menge, was »abgeschöpft« werden könnte. »Allein im ersten Quartal dieses Jahres konnten die vier Ölriesen Shell, BP, Exxon und Total ihren Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr von etwa 15 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln«, sagte Bremens Bürgermeister, als er für sein Bundesland am 10. Juni 2022 einen sogenannten Entschließungsantrag zwecks Einführung einer Übergewinnsteuer im Bundesrat eingebracht hatte. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht. Analysten zufolge dürften die Ölbarone 2022 rund 200 Milliarden US-Dollar zusätzlich verbuchen. Einige der Befürworter bemühen ferner Moralvorstellungen, unsittlich sei es, krisenbedingt Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren. Schließlich müssten Entlastungsprogramme für Verbraucher finanziert werden.

Wenig überraschend: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält von Sondersteuerideen wenig, eigentlich gar nichts. Zumal: »Man kann nicht klar sagen, was ein ›Übergewinn‹ ist oder nicht.« Komisch nur, andere können das. Und Vorreiter wäre die BRD längst nicht. Historische Beispiele gibt es einige. Während des Ersten Weltkriegs hatten die USA eine »Excess Profits Tax« eingeführt, Frankreich eine Kriegsgewinnsteuer. Zeitlich deutlich näherliegend: Italien. Dort hat die Regierung unter dem Exchef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, eine »außerordentliche Solidaritätsabgabe« für Energiekonglomerate bereits im März dieses Jahres beschlossen. Die Abgabepraxis: Unternehmen müssen einen Aufschlag auf die Mehrwertsteuer ihrer Produkte berappen, wenn ihre aktuellen Umsätze die Vorkriegsumsätze um mehr als zehn Prozent übertreffen. Selbst das vom ultrakonservativen Boris Johnson geführte Großbritannien hatte Ende Mai dieses Jahres angekündigt, eine Zusatzsteuer von 25 Prozent auf Gewinne britischer Öl- und Gaskonzerne zu erheben. Rom und London erwarten Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe.

Ob die BRD nachzieht? Fraglich. Bislang sponsert die Regierung mit dem dreimonatigen »Tankrabatt« Ölmultis, die die Steuerschenkungen nicht an die Spritendverbraucher weiterreichen. Auch in Milliardenhöhe.