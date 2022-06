Alles fließt

Florian Boillot So viel zu entdecken: Queers leben in Städten freier (Sounds-Festival, Berlin 11.6.2022)

»Die Hölle, das sind die anderen«, erklärte einst Jean-Paul Sartre – bekanntlich ist sie aber auch in einem selbst zu finden. Welche äußeren und inneren »Dämonen« einen plagen können, davon erzählt der Debütroman »Aus dem schlafenden Vulkan ausbrechen« von Jchj V. Dussel (Johannes von Dassel). 1988 in Niedersachsen geboren, studierte Dussel verschiedene Kunstrichtungen in Braunschweig und Istanbul. Sein Stück »Dark Room« wurde in Hannover 2019 uraufgeführt, daneben zählte Dussel zum Herausgeberkreis des queeren Magazins Glitter.

Im Romandebüt wächst der non-binäre Ich-Erzähler Kopja in einem niedersächsischen Dorf auf und vergöttert früh den Zwillingsbruder Jakop. Als ihre Schwester Lena auf die Welt kommt, ist der sechsjährige Jakop eifersüchtig, würde das Baby am liebsten umbringen. Eines Tages versteckt er die Kleine. Kopja muss schwören, das Geheimnis für sich zu behalten. Als Kopja nach längerer Suche schließlich mit der Sprache rausrückt, fühlt sich der Zwillingsbruder verraten und verschwindet am darauffolgenden Tag.

Kopja glaubt zunächst an einen Scherz. Mit seiner Schwester kommt er ein paar Monate bei der Großmutter unter. Sie hat konservative bis rückständige Ideen, vor allem darüber, wie sich Jungs zu verhalten hätten. Später sind sie wieder bei ihren Eltern, doch die Mutter ist von Jakops Verschwinden schwer gezeichnet. Kopja muss bei ihr schlafen, nachts wird sie übergriffig. Sie nennt ihn Jakop, färbt ihm die Haare wie die des Verschwundenen. Es wird nicht leichter: Kopja wird von dem etwa gleichaltrigen Hansel gemobbt, homophob beleidigt, geschlagen. Nach der Schulzeit folgt die Flucht zur Tante in die große Stadt. Dort gibt es allerlei Freiheiten, auch Begriffe zu entdecken: vegan, queer, non-binary, liquid, trans. Trotz des neuen Freundeskreises vermisst Kopja seinen Bruder und macht sich auf die Suche nach ihm. Und meint tatsächlich, Jakop auf einem Musikfestival zu erkennen. Kann das sein? Ist er es wirklich?

Dussels Roman handelt vom Hinterfragen anerzogener Männlichkeit, ein wichtiges Thema, klar. Eindrücklich zeigt der Autor, wie Familie, Schule und Gesellschaft männlich »gelesenen« Kindern und Jugendlichen ein starres, patriarchales Männlichkeitskonzept mitunter brutal oktroyieren. Erfrischenderweise gerät Dussel der Text darüber nicht zum starren Manifest, mit den Labeln queer, non-binär, trans, liquid geht er offen, ja spielerisch um.

Unglücklicherweise werden sämtliche »heiße« Topics der letzten zwölf Jahre angerissen: Xenophobie à la Sarrazin, Talentshows, Fragen kultureller Aneignung etc. – alles dabei. Vor allem daran scheitert der Roman. Es sind schlicht zu viele, unterkomplex behandelte Themen. Der Text ist völlig überfrachtet, gerät beliebig, der plapperhafte Ton macht die Lektüre lang. Man kann es auch so sagen: Der Autor hat Figuren und Plot nicht im Griff. Was bleibt, ist Langeweile. Dazu gefühlt alle zwei Sätze ein unsinniges Wortspiel oder infantile Kalauer, die schon mal ins Abgeschmackte driften: »Und Jakop heilte den Strauß schräg in die Luft wie ein Faschist.«