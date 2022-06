Nachschlag: Großmachtpolitik

United Archives International/imago Darstellung des Zaren Peter der Große beim Beobachten des Schiffbaus im englischen Deptford

Eine Geschichte fast wie im Märchen. Der junge Thronfolger begeistert sich für die Handwerkskünste der Europäer, die vor den Mauern der Hauptstadt leben. »Intelligent und neugierig« sei Zar Peter Alexejewitsch gewesen, heißt es im »Kalenderblatt« des Deutschlandfunks anlässlich seiner Geburt vor 350 Jahren. Sein Interesse für den europäischen Schiffsbau der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war dabei mehr als nur exzentrisches Privatvergnügen eines absolutistischen Monarchen. Delegationen und eigene Reisen in den Westen dienten einem Ziel: »Er wollte eine russische Flotte aufbauen.« Außerdem veranlasste er den Umbau seines Imperiums nach westeuropäischem Vorbild und ließ eine neue Hauptstadt in den Sümpfen an der Ostsee aus dem Boden stampfen. Am Ende durfte die Bevölkerung für die vor allem gegen die damalige Großmacht Schweden geführten Kriege um die Vorherrschaft im Ostseeraum bluten. Russland war danach eine Großmacht und Peter erhielt den Beinamen »der Große«. (mb)