»Problematische Positionen müssen wir räumen«

Wolfgang Rattay/REUTERS Ob die Rechten in der Partei am Ende größeres Gewicht haben werden, muss sich noch zeigen

Die Partei Die Linke hat zuletzt einige Wahlniederlagen kassiert. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai bekamen Sie nur noch 1,7 Prozent. Wo sehen Sie die Fehler Ihrer Partei?

Dieser Wahlkampf stand unter sehr schlechten Vorzeichen. Der Krieg in der Ukraine war ein Thema, das uns als Partei geschadet hat. Pazifismus hat in Zeiten des Krieges kein hohes Ansehen. Der linke »Me Too«-Skandal, der spektakuläre Austritt von Oskar Lafontaine, der überraschende Rücktritt der Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow am 20. April – all das waren Probleme, die wir nur bedingt von Schleswig-Holstein aus lösen konnten.

Machen Sie auch die Berichterstattung im Wahlkampf für das schlechte Abschneiden Ihrer Partei verantwortlich?

Für den Abwärtstrend sind wir zu einem erheblichen Teil selbst verantwortlich. Die Medien haben den aber zum Teil verstärkt. Eindeutig war das bei den Kieler Nachrichten, der wichtigsten Regionalzeitung in Schleswig-Holstein. Die haben uns komplett boykottiert. Als mit Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow unsere beiden Bundesvorsitzenden beim Wahlkampfauftakt direkt vor deren Tür standen, hat das Blatt mit keinem Wort darüber berichtet. Statt dessen wurde dem »No-Parking-Day« der Grünen Jugend eine halbe Seite Platz eingeräumt.

Auch bei der Bundestagswahl und der NRW-Landtagswahl hat Die Linke Stimmen verloren. Ist Ihre Partei gespalten?

Es gibt keine Spaltung bei der Bewertung der Kriege im Kosovo oder dem Irak oder bei der Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ein Dissens besteht beispielsweise bei der Frage, welche Verantwortung man der NATO für den Ukraine-Krieg zuschreiben sollte. In unserem Landesverband sind wir sehr klar: Russland führt einen verbrecherischen Angriffskrieg. Punkt. Da braucht es keinen Nachsatz wie: Die NATO hat irgendwie auch mit Schuld.

Ist es nicht fahrlässig, sich in der jetzigen Situation auf apodiktische Urteile zurückzuziehen?

Es ist wichtig, dass wir Positionen, die sich als problematisch erwiesen haben, auch räumen. Unmittelbar vor dem Angriff Russland hat sich Sahra Wagenknecht in Talkshows gesetzt und gesagt: »Russland wird nicht angreifen, das ist nicht in Putins Interesse.«

Wagenknecht war mit dieser Einschätzung nicht allein. Glauben Sie, dass es auf dem anstehenden Bundesparteitag hierzu eine klare Positionierung geben wird?

Das erwarte ich zumindest. Seit rund drei Jahren geht es von Wahl zu Wahl abwärts. Das liegt daran, dass wir bei zentralen Fragen nicht mit einer Stimme sprechen – nicht zuletzt dank Wagenknecht, die bei Maischberger, Lanz, Will und Co. immer wieder Positionen der Partei widerspricht.

Der Kurs der Partei wird seit Jahren von Personen vorgegeben, die sich von Wagenknecht distanzieren. Nehmen Sie die Spitzen der Partei und Bundestagsfraktion nicht aus der Verantwortung?

Wenn es so klar wäre, wer eigentlich den Kurs vorgibt, wäre das schön. Nach meiner Auffassung ist das die Partei – dort gibt es klare Positionen. Das nützt nur nichts, wenn diese aus der Bundestagsfraktion heraus oder in Talkshows wieder abgeräumt werden.

Beteiligen Sie sich nicht unfreiwillig an einem Personenkult um Wagenknecht, wenn Sie die Krise der Partei nur an ihr festmachen?

Im Wahlkampf musste ich feststellen, dass diese Personalie entscheidend ist. Zu etwa gleichen Teilen wurde ich von enttäuschten Wählerinnen und Wählern kritisiert, die entweder sagten: »Ihr mobbt Sahra, euch kann ich nicht mehr wählen.« Oder: »Solange Wagenknecht bei euch etwas zu sagen hat, kann ich euch nicht wählen.«

Aber es geht im Kern um eine Richtungsentscheidung: Ist unsere Partei eine linkskonservative oder eine progressive Kraft? Die Vorstellung, den Nationalstaat oder die Nutzung fossiler Energieträger im Namen der sozialen Gerechtigkeit verteidigen zu müssen, reicht weit über die Person Wagenknecht hinaus. Die Zukunft gewinnen wir aber nur mit Antworten für das 21. Jahrhundert: eine sozial-ökologische Transformation, deren Kosten von den hohen Einkommen getragen werden; eine Republik Europa, die in der Lage ist, große Konzerne wirksam zu besteuern; und ein Gerechtigkeitsverständnis, das nicht an den Außengrenzen endet, sondern alle Menschen mit einschließt.