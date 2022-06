Kaputtkürzungspläne

Michael Reichel/dpa

Studierende der Universität Erfurt demonstrierten am Mittwoch gegen die Finanzierungspläne des Unipräsidiums. Offene Forschungsstellen, ausgeschriebene Stipendien sowie der Forschungsetat und das Budget der Bibliothek sollen zusammengestrichen werden. Grund: Die Universität agiert als Bauherr für einen Forschungsneubau, dessen Kosten von veranschlagten elf auf 20 Millionen Euro gestiegen seien. »Damit betreiben wir Raubbau an der Universität, was nicht nur zulasten der Lehre, sondern auch der Forschung geht«, heißt es vom Studierendenrat. (jW)