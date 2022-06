Sudan: Islamistische Gruppen fordern Abberufung des UN-Sonderbeauftragten

AP Photo/Marwan Ali Protestkundgebung in Khartum (1.6.2022)

Khartum. Im Sudan haben am Mittwoch hunderte Menschen demonstriert, um die Abberufung des UN-Sonderbeauftragten Volker Perthes zu fordern. Ein großer Teil der Demonstranten gehörte islamistischen Gruppen an. Der islamistische Anführer Mohamed Ali Al-Gisuli hatte Perthes zuvor auf einem Seminar über den »negativen Einfluss der UN-Mission« auf einen sudanesischen Dialog vorgeworfen, sich in inneren Angelegenheiten des Sudan »einzumischen«.

Der Deutsche Perthes steht an der Spitze der UN-Mission für den Sudan (UNITAMS). Der UN-Sicherheitsrat erwägt derzeit, das Mandat für die Mission im Sudan über den 3. Juni hinaus zu verlängern.

Die politische Krise im Sudan verschärft sich seit Wochen. Am 25. Oktober des vergangenen Jahres hatte der Putschgeneral Abdel Fattah al-Burhan den Ausnahmezustand verhängt und die Regierung abgesetzt, die nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Omar al-Baschir im April 2019 den Übergang zu demokratischen Wahlen leiten sollte. Seitdem kommt es regelmäßig zu Massenprotesten, gegen die das Militär oft gewaltsam vorgeht. Durch ihr gewaltsames Vorgehen haben Soldaten laut Informationen einer Ärztegewerkschaft seit dem Putsch fast hundert Menschen getötet.

Die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union – die den Sudan suspendiert hat – dringen auf einen Dialog zwischen allen politischen Kräften. (AFP/jW)