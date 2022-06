Nordrhein-westfälischer Landtag: CDU-Politiker Kuper erneut Präsident

Oliver Berg/dpa Andre Kuper (CDU, r) Landtagspräsident, nimmt nach seiner Wahl in der konstituierenden Sitzung des Landtags seinen Platz ein und bekommt ein Glas Wasser gereicht (Düsseldorf, 1.6.2022)

Düsseldorf. Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat das Düsseldorfer Parlament in seiner konstituierenden Sitzung den bisherigen Landtagspräsidenten André Kuper (CDU) wiedergewählt. Für den 61jährigen stimmten in geheimer Wahl 178 der 195 Abgeordneten, wie Alterspräsident Herbert Reul (CDU) mitteilte. 14 Parlamentarier stimmten gegen Kuper, drei enthielten sich. Gegenvorschläge für das Amt gab es nicht. Kuper nahm die Wahl an.

Zum ersten Vizepräsidenten wählte der Landtag den SPD-Politiker Rainer Schmeltzer. Zweite Vizepräsidentin ist die Grünen-Politikerin Berivan Aymaz, die sich deutlich gegen den AfD-Kandidaten Daniel Zerbin durchsetzte. Zum dritten Vizepräsidenten wurde der FDP-Politiker Christof Rasche gewählt. Damit sind vier der fünf Fraktionen im Präsidium des NRW-Landtags vertreten.

Dem 18. Düsseldorfer Landtag gehören insgesamt 195 Abgeordnete an, die bei der konstituierenden Sitzung alle verpflichtet wurden. Die größte Fraktion stellt die CDU mit 76 Abgeordneten. Der SPD-Fraktion gehören 56 Abgeordnete an, der Grünen-Fraktion 39. Für FDP und AfD sitzen jeweils zwölf Parlamentarier im Düsseldorfer Landtag. CDU und Grüne verhandeln derzeit über eine Koalition. (dpa/jW)