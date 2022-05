»Baltic Pride« beginnt in Litauens Hauptstadt Vilnius

EPA/VALDA KALNINA Im Zeichen der Regenbogenfarben: Bild von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten »Baltic Pride« in Vilnius am 8.5.2010

Vilnius. Litauens Hauptstadt Vilnius steht für rund eine Woche im Zeichen der Regenbogenfahne: Zum Auftakt des »Baltic Pride«-Festes der für mehr Gleichberechtigung von LGBTIQ Kämpfenden fuhr am Dienstag ein sogenannter Regenbogenbus durch die Innenstadt. Höhepunkt des Festivals ist ein Straßenumzug durch das Stadtzentrum am Samstag (4.6.), zu dem nach Angaben der Veranstalter bis zu 10.000 Menschen erwartet werden. Das »Baltic Pride«-Festival findet seit 2010 abwechselnd in Estland, Lettland und Litauen statt. Es setzt sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen (englische Abkürzung LGBTIQ*) in den baltischen Staaten ein. Homosexualität ist im katholisch geprägten Litauen oft noch ein Tabuthema und löst Anfeindungen aus. In der Vergangenheit kam es zu Gegendemonstrationen und Verbotsverfahren gegen die »Baltic Pride«. (dpa/jW)