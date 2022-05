Bericht: USA liefern möglicherweise Raketenwerfer

Jeon Heon-Kyun/EPA/dpa Mehrfachraketenwerfer MLRS der US-Armee bei eine Militärübung in Südkorea (Cheolwon, 25.9.2013)

Washington. Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge in Erwägung, moderne Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Artilleriesysteme MLRS und HIMARS könnten Geschosse über bis zu 300 Kilometer abfeuern, berichtete der Sender CNN am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere Beamte. Ein neues militärisches "Hilfspaket" könnte bereits in der kommenden Woche angekündigt werden. Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hieß es weiter. Allerdings sei die US-Regierung zögerlich gewesen, da befürchtet werde, dass die Ukraine die Raketensysteme für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen könnte. Es stelle sich die Frage, ob dies eine russische Vergeltungsmaßnahme gegen die USA zur Folge haben könnte, hieß es. Die USA haben bereits damit begonnen, der Ukraine Haubitzen vom Typ M777 zu liefern, deren Reichweite mit rund 25 Kilometern angegeben wird. (dpa/jW)