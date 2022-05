Köln: 70 Verfahren wegen sexualisierter Gewalt gegen Kinder

Arne Dedert/dpa Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie (Gießen, 15.4.2021)

Köln/Berlin. Die Polizei in Köln ermittelt gegen 70 Tatverdächtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexualisierter Gewalt gegen Babys und Kleinkinder besessen und getauscht haben sollen. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, sagte ein Polizeisprecher am Freitag gegenüber dpa. Bei den Ermittlungen in der Hauptstadt wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt, der Listen mit mutmaßlichen Pädophilen geführt hat. Der 44jährige sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 Bundesländern gegen Verdächtige ermittelt. Neben dem Besitz von Fotos und Videos soll ein Teil dieser Männer auch selbst Kinder vergewaltigt haben. Mehrere Medien, darunter RTL, Bild und der WDR, hatten am Freitag darüber berichtet. Demnach konnte die Polizei rund 30 junge Opfer identifizieren. Die Kölner Polizei hat eine »Besondere Aufbauorganisation Liste« (BAO Liste) eingesetzt. Weitere Details, Zahlen und Hintergründe zu den Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Montag bei einer Pressekonferenz nennen. (dpa/jW)