Bildung als Schlüssel

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Einbindung in den Schulbetrieb: Unterrichtsmaterial in einer Willkommensklasse für ukrainische Kinder (Berlin, 25.3.2022)

Olenas Geduld ist erschöpft. Ständig fällt sie ihrer Tochter Karyna ins Wort. Die 49jährige versteht nur ein bisschen Englisch und muss dauernd nachfragen. Trotzdem will sie genau wissen, woran sie ist. Olena will Erklärungen. Die Frau aus Odessa ist nicht daran gewöhnt, abhängig zu sein. Zu Hause, in der ukrainischen Hafenstadt am Meer, hatte Olena ein Leben: eine Familie, eine Karriere, ein Haus mit Garten. In diesem anderen Leben war Olena Rechtsanwältin und Karyna stand kurz vor ihrer Hochschulreife. Jetzt sitzen Mutter und Tochter in T-Shirt und Jogginghose an einem langen Holztisch in einer Dachgeschosswohnung im Berliner Osten. Dazwischen liegt eine 14tägige Irrfahrt mit dem Auto durch Osteuropa: Moldau, Rumänien, Ungarn und Tschechien, danach ein paar Tage in Dessau bei Freunden und dann Berlin. Hier sind sie schon seit Wochen bei einer Familie untergekommen, der 13jährige Sohn hat für die beiden Frauen sein Zimmer geräumt. Das ist gerade ihr einziger Rückzugsort. Mit ihrer Registrierung habe es leider immer noch nicht geklappt. Egal ob online oder offline, sie hätten alles probiert, erzählt Olena, und Karyna übersetzt.

Doch es gebe auch Positives zu berichten, versichern die zwei Frauen stolz. Olena lernt seit ein paar Tagen Deutsch. »Im Moment nur das Alphabet«, sagt sie und lächelt dabei. Und tatsächlich haben viele der positiven Dinge, die den beiden gerade passieren, mit dem Thema Bildung zu tun. In einem bilingualen Gymnasium in Mitte hat Karyna einen Schulplatz bekommen. Sogar ihrem großen Traum, Schauspielerin zu werden, ist die 16jährige ein bisschen näher gekommen: »Ich darf einmal in der Woche in einer Berliner Schauspielschule umsonst Schauspielunterricht nehmen.« Karyna erzählt, dass ihre gleichaltrigen Freunde aus Odessa mittlerweile in ganz Europa verstreut sind. Einige von ihnen würden das als eine Chance betrachten: »Alle Eltern möchten zurück in die Ukraine, aber viele Jugendliche wünschen sich, hier zu bleiben. Sie wollen zur Schule gehen und studieren.«

Längst ist klar: Integration kann ohne Bildung nicht funktionieren. In Berlin macht die Menge der Geflüchteten, die seit dem russischen Einmarsch in der Hauptstadt ankommt, die Erfüllung dieser Aufgabe allerdings nicht gerade leicht: Mitte Mai waren offiziell gut 54.000 Menschen aus der Ukraine registriert, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) schätzte, dass die ukrainische Community in Berlin um 100.000 Menschen angewachsen sei. Dabei handelt es sich laut Befragungen ganz überwiegend um Frauen, von denen die Mehrheit gemeinsam mit Kindern geflüchtet ist. Experten sind sich einig, dass für Geflüchtete Bildung der Schlüssel für die Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist.

In einem Bericht des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung konstatierte Herbert Brücker Ende März: »Das Bildungsniveau der Bevölkerung in der Ukraine ist im internationalen Vergleich hoch. Zudem verfügen Frauen in der Ukraine über ein höheres Bildungsniveau als Männer.« Sobald sich abzeichnen werde, so Brücker, dass die Geflüchteten aus der Ukraine länger in Deutschland oder in der EU bleiben müssen, sollte ihre vorläufige Aufenthaltserlaubnis analog zu der von anerkannten Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention auf drei Jahre verlängert werde. Um durch längerfristige Bleibeperspektiven Planungssicherheit herzustellen und die Integrationschancen weiter zu verbessern. Brücker glaubt auch, dass »zu viel über und zu wenig mit Flüchtlingen geredet wird.« Man müsse in der gegenwärtigen Situation, so der Arbeitsmarktforscher, Lehren daraus ziehen, was 2015 gut und was schlecht gelaufen ist.

Eine andere Flucht

Omar ist damals vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet. In der Vergangenheit habe es manchmal ausgereicht, jung, männlich und Muslim zu sein, um andere Menschen in Alarmbereitschaft zu versetzen, sagt Omar. Er legt viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres: Er trägt weiße Sneaker, Jeans und eine helle Lederjacke, seine Haare sind sorgfältig nach hinten gegelt. »Bei meiner Ankunft in Deutschland war mein Plan, ein neues Leben zu beginnen.« Der 26jährige studiert seit 2017 Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin, heute spricht der junge Syrer fließend Deutsch und steht kurz vor seinem Bachelorabschluss. Omar ist ehrgeizig und denkt gerade über ein Masterstudium nach. Vielleicht will er irgendwann mal in der Forschung arbeiten: »Ich werde hierbleiben, auf jeden Fall.«

Auf die Frage, was seit seiner Ankunft in Deutschland gut gelaufen ist und was nicht, hat er gleich eine Antwort: »Viel gebracht haben mir die Deutschkurse an den Unis. Viele Universitäten haben 2015 Deutschkurse für Geflüchtete angeboten, das war gut.« Auf die Bearbeitung seines Asylantrages habe er dagegen sehr lange warten müssen, erzählt Omar: »Zuerst wurde mir nur subsidiärer Schutz zuerkannt, dann habe ich mir einen Anwalt genommen und eine befristete Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre bekommen. Eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung habe ich seit 2019.«

Christian-Ditsch.de Kriegsdienst für Männer, Flucht für Frauen und Kinder: Hilfsangebot am Berliner Hauptbahnhof für Ukrainerinnen (3.3.2022)

Wie für viele Studierende ist es auch für Omar inzwischen zur Gewohnheit geworden, während des Studiums zu jobben. An drei Tagen in der Woche arbeitet er in einem Supermarkt in der Nähe seiner Wohngemeinschaft, vorher hatte er einen Studentenjob bei der Deutschen Welle. »Meine Sprachkenntnisse und die Möglichkeit, hier arbeiten zu können, haben mir dabei geholfen, in Deutschland anzukommen.« In seinem Bekanntenkreis gebe es Leute, die nach all den Jahren in Berlin immer noch kein Deutsch können, sagt Omar. »Das sind Familienväter, die von früh bis spät arbeiten, um Geld nach Hause schicken zu können. Die haben kaum Zeit.«

Wenn Omar die Bilder von Geflüchteten aus der Ukraine sieht, denkt er an früher: »Das erinnert mich alles an meine eigene Geschichte.« Einen Unterschied gebe es aber, findet der junge Syrer: »Die Menschen aus der Ukraine werden nach dem Krieg wahrscheinlich in ihr Land zurückkehren können.« Bei ihm sei das anders: »Wenn ich morgen nach Hause zurückkehren würde, wäre meine Verhaftung sicher.« Vielleicht auch deshalb hat sich Omar irgendwie mit dem Gedanken angefreundet, in Deutschland zu bleiben: »Hier gibt es für alle Menschen Perspektiven und einen Zugang zur Bildung.«

Ungleiche Bedingungen

Rachel Nangally erlebt gerade etwas anderes. Nangally ist die Gründerin von Sources-d’Espoir. Der Verein beschäftigt sich seit mehr als zwölf Jahren mit Fragen rund um Bildung, Kultur, Integration und Partizipationsförderung von Menschen mit Migrationsgeschichte mit einem Schwerpunkt auf der Prävention von antischwarzem Rassismus und rassismuskritischer Bildungsarbeit. Im Moment ist ihr Verein besonders gefragt: »In Berlin halten sich gerade rund 1.600 Geflüchtete ohne ukrainische Pässe auf«, so die Aktivistin. Viele von ihnen kämen aus afrikanischen Ländern: »Das sind zu 90 Prozent Studierende um die 20, einige kommen auch mit Kindern.« Mit der sogenannten Ukraine-Aufenthaltsübergangsverordnung hat das Bundesinnenministerium klargestellt, dass auch Studierende aus Drittstaaten ebenso visafrei in die Bundesrepublik einreisen können wie alle ukrainischen Flüchtlinge. Diese Verordnung wurde zuletzt bis zum 31. August verlängert, davor durften Drittstaatsangehörige nur bis zum 23. Mai in Deutschland bleiben.

Trotzdem gilt aber weiterhin: Nur, wenn eine Rückkehr in ihre Heimatländer nicht möglich ist, können internationale Studierende aus der Ukraine den Status als Kriegsgeflüchtete beantragen und sich für ein Studium in Deutschland bewerben. Für die meisten Studiengänge fehlt dann aber immer noch ein Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse, meist auf B2- oder C1-Niveau. Rachel Nangally: »Die Menschen haben jetzt ein bisschen mehr Luft als vorher, zittern trotzdem aber immer noch um ihre Zukunft.« Die Hilfsorganisationen Pro Asyl fordert deshalb Aufenthaltssicherheit für alle internationalen Studierenden aus der Ukraine mindestens bis zum Beginn des Wintersemesters 2023/24. Die aktuellen Studienangebote und Programme zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine, so Pro Asyl in einer Pressemitteilung von Ende März, konzentrierten sich fast ausschließlich auf Studierende mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus sollte allen geflüchteten Studierenden unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit durch eine Öffnung des Bafög eine Studienfinanzierung ermöglicht werden.

Ganz zum Schluss erzählt Nangally noch von einer Berliner Genossenschaft, die ihren Verein mit Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen wollte. Der Vertrag habe später aber als Bedingung gehabt, dass nur Geflüchtete mit einem ukrainischen Pass in die Wohnungen einziehen dürfen. Vor ein paar Tagen sammelte Rachel Nangally dann einen nigerianischen Studenten aus der Ukraine am Bahnhof Berlin-Wittenau auf: »21 oder 22 Jahre war er, in der Ukraine hatten ihn Sicherheitskräfte gewaltsam aus einem Zug mit Flüchtenden herausgeholt. Insgesamt sechs Tage ist er zu Fuß unterwegs gewesen, bevor er in Berlin ankam«, sagt Nangally. Später im Auto habe er sie gefragt: »Warum habe ich nicht das Recht, in Deutschland weiter zu studieren, obwohl meine Familie zu Hause alles für mein Studium geopfert hat?« Eine Antwort hatte Rachel Nangally darauf nicht.