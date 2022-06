Deutsche Bahn: Vier von fünf Bahnhofsgebäuden verkauft

BildFunkMV/IMAGO »Warteraum 3. und 4. Klasse« – Bahnhofsgebäude in Malchow

Berlin. Auf die Verkehrswende kann dieser Bahnhof im mecklenburgischen Malchow wohl lange warten. Sein Zustand ist typisch für solche Gebäude in Ostdeutschland. Von der Deutschen Bahn (DB) verkauft, verrotten sie. Seit 1999 veräußerte der Staatskonzern 2.824 von 3.507 Bahnhofsgebäuden, das sind gut 80 Prozent, teilte der Verband Allianz pro Schiene am Donnerstag mit. »In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen gehört nur noch jedes 20. Bahnhofsgebäude dem Bund«, so Vereinsgeschäftsführer Dirk Flege. Hintergrund: Seit der Bahnreform 1994 verlange der Bund von seiner für die Bahnhöfe zuständigen Aktiengesellschaft DB Station & Service, die Gebäude durch Mieteinnahmen zu finanzieren, was gerade im ländlichen Raum »eine echte Herausforderung« sei. Viele Ruinen könnten nicht mehr genutzt werden, dabei seien für einen Umstieg auf die Bahn auch attraktive Empfangsgebäude unerlässlich. Der Bund habe seine »Allgemeinwohlverpflichtung sträflich vernachlässigt«, so Flege. (jW)