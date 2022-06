Gute Stimmung

Herzogenaurach. Der Weltverband FIFA ist mit den angeblichen Fortschritten in Sachen Menschenrechten im WM-Gastgeberland Katar zufrieden. »Die Entwicklung, die das Land genommen hat, stimmt uns positiv«, sagte der FIFA-Sicherheitsdirektor Helmut Spahn am Mittwoch bei einem Dialog­forum des Deutschen Fußballbundes (DFB) in Herzogenaurach. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren sei »enorm« gewesen. Die anwesenden Fanvertreter widersprachen vehement: »Die Lage hat sich nicht gebessert. Es gibt keine Redefreiheit, keine Menschenrechte«, sagte Martin Endemann von der Organisation Football Supporters Europe. (sid/jW)