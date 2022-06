Nachschlag: Kandidatin für alle

Christian Spicker/IMAGO Ja, warum nur? Heidi Reichinnek im Bundestag

»Meine Partei ist nicht so schlimm, wie das gerade wirkt«, sagt Heidi Reichinnek (Die Linke) im Interview mit ZDF-heute. »Relativ spontan« habe sie sich dazu entschieden, gegen Janine Wissler um den Parteivorsitz zu kandidieren. Es bräuchte »neue Köpfe«, sie »möchte eine Vorsitzende für alle sein«. Wie Sahra Wagenknecht zum Gendern steht? Müsste man Sahra Wagenknecht fragen. Ob sie, Reichinnek, die Kandidatin der Fraktionsspitze sei? Müsste man die Fraktionsspitze fragen (der sie als frauenpolitische Sprecherin angehört). Und eine Kandidatin von Diether Dehm? Dass einer »eher jungen Frau« wie ihr keine eigenen Entscheidungen zugetraut würden, sondern »da immer ein Mann im Hintergrund die Strippen ziehen muss«, sei »bezeichnend«. Guter Punkt. Wie sie den Wahlkampf erlebe? »An vielen Stellen leider entpolitisiert«, sagt die Kandidatin mit Verweis auf »viele Versuche, persönlich zu werden«. An dieser Stelle könnte es nun mal um Inhalte gehen, aber nicht in ZDF-heute. »Da stellt sich natürlich die Frage: Warum tun Sie sich das an?« (xre)