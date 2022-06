Neues Kriegsgerät für Kiew

Cpl. Stephen Wright/US Army/ZUMA Wire/IMAGO Ein US-Soldat auf einem Himars-Mehrfachraketenwerfer bei einem Manöver im Bundesstaat Michigan (Juli 2019)

Die USA haben die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine angekündigt. US-Präsident Joseph Biden schrieb am Dienstag (Ortszeit) in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung New York Times, Ziel der USA sei es, die Ukraine für einen Sieg auf dem Gefechtsfeld und damit für eine bestmögliche Verhandlungsposition in künftigen Friedensgesprächen zu stärken. Allerdings präzisierte der US-Präsident, es gehe um Erfolge auf dem Schlachtfeld »in der Ukraine«. Eine Erweiterung des Krieges auf russisches Territorium strebe er ebensowenig an wie einen direkten Krieg mit Russland. Auch ein eventueller Sturz des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei nicht sein Ziel, »so empörend ich sein Verhalten auch finde«.

Um westliche Bedenken gegen Lieferungen schwerer Waffensysteme zu zerstreuen, erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, sein Land werde solche Systeme nicht zu Schlägen gegen russisches Territorium nutzen. Gegenüber dem US-Fernsehsender Newsmax sagte Selenskij, die Russische Föderation interessiere die Ukraine nicht. Erstmals äußerte er sich zu den Verlusten: Die ukrainische Armee habe bis zu 100 Gefallene und etwa 500 Verletzte pro Tag zu beklagen.

Moskau warnte nach der Ankündigung Bidens vor einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und den USA. »Wenn das Liefern von Waffen fortgesetzt wird, zunimmt, verstärkt das das Risiko einer solchen Entwicklung«, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch der Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

In Moskau sagte der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, um Zusagen wie denen Selenskijs zu glauben, sei ein Mindestmaß an Vertrauen erforderlich. Dieses Vertrauen habe Russland in die Ukraine aber nicht. Zur Frage, ob die Ukraine zu territorialen Zugeständnissen bereit sei, äußerte sich Selenskij in dem Interview widersprüchlich.

Im Donbass setzten die russischen Truppen ihren Vormarsch in den Ruinen der Stadt Sewerodonezk fort und haben ihre Positionen im Zentrum der Stadt gefestigt. Nach Angaben des ukrai­nischen Regionalgouverneurs Sergij Gajdaj kontrollieren sie inzwischen rund 70 Prozent des Stadtgebiets. 90 Prozent der Gebäude in der Stadt seien zerstört.