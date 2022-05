Der siebte Streich

Raleigh. Die New York Rangers haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL das Finale der Eastern Conference erreicht. Die Rangers siegten am Montag (Ortszeit) im siebten und entscheidenden Spiel der Serie gegen die Carolina Hurricanes mit 6:2 und stehen damit im Halbfinale. Dort spielen sie in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) in der ersten von maximal sieben Begegnungen gegen die Tampa Bay Lightning. (dpa/jW)