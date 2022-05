Endlich wieder da

Cary Edmondson/USA TODAY Sports/REUTERS »Ich bin so dankbar für unser Team, die Jungs haben uns zu einem tollen Start verholfen« – Klay Thompson (am Ball)

Mit einem knappen 100:96 im siebten Spiel der Eastern Conference Finals gegen die Miami Heat erreichten die Boston Celtics das Endspiel in den diesjährigen Play-offs der National Basketball Association (NBA). Dort treffen sie auf die Golden State Warriors, die sich bereits Ende der vergangenen Woche mit einem Gesamtstand von 4:1 souverän gegen die Dallas Mavericks durchsetzten.

Das erste Spiel der Best-of-Seven-Finalserie beginnt in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in San Francisco, der Heimat der Warriors. Während diese bislang ohne größere Probleme durch die Play-offs marschierten, mussten die Celtics sowohl gegen die Milwaukee Bucks als auch gegen die Heat ein siebtes Spiel bestreiten. Die Warriors dürften also ausgeruhter in dieses Finale gehen. Ein Grund, weshalb die »Dubs« bei den Buchmachern als Favorit auf den Gewinn der Meisterschaft gelten.

Für das Team von Trainer Steve Kerr ist es bereits die sechste Teilnahme an den Finals seit 2015. Dreimal konnten sie den Titel holen, was sie zum erfolgreichsten Team der letzten Dekade macht. Wie in den Jahren zuvor können sich die Warriors auf ihr Starttrio verlassen: Topverteidiger Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson.

Während Superstar Curry der beste Werfer der Warriors ist, gilt Kollege Thompson als »Feelgoodstory« dieser Play-offs. Nachdem der 32jährige Shooting Guard die letzten beiden Spielzeiten wegen eines Kreuzband- und Achillessehnenrisses verpasst hatte, feierte er in der regulären Saison ein umjubeltes Comeback – und hat nun die Chance, seine vierte Meisterschaft mit den Warriors zu gewinnen.

»Ich bin so glücklich, wieder da zu sein. Ich bin so dankbar für unser Team. Die Jungs haben uns zu einem tollen Start verholfen. (…) Ich will nicht emotional werden, aber ich kann es nicht fassen, dass wir zurück sind«, sagte Thompson nach dem feststehenden Einzug in das Finale.

Die Warriors sind alte Hasen, was die Finalspiele in der NBA angeht. Der Gegner aus Boston um seine jungen Superstars Jayson Tatum und Jaylen Brown hat hingegen das erste Mal seit zwölf Jahren wieder die Chance, eine Meisterschaft zu gewinnen. Insgesamt ist es für den Traditionsklub aus dem US-Bundesstaat Massachusetts jedoch schon die 22. Finalteilnahme in seiner Geschichte. Mit 17 Meisterschaften sind die Celtics gemeinsam mit den Los Angeles Lakers Rekordmeister der NBA.

Zu verdanken haben die Celtics den Einzug in die Endspielserie vor allem ihrer starken Defensive. Verantwortlich dafür ist Trainer Ime Udoka, der erst vor der Saison das Traineramt in Boston übernahm und zuvor noch keinen Cheftrainerposten in der NBA innehatte. Der 44jährige schaffte es, seine Mannschaft nach schwachem Saisonstart wieder auf Kurs zu bringen.

Doch genau wie Kerr, der die Haltung der US-Politik zu den geltenden Schusswaffengesetzen unter dem Eindruck des Schulmassakers in Uvalde auf einer Pressekonferenz als »erbärmlich« bezeichnete, wollte auch Udoka nicht einfach zur sportlichen Tagesordnung übergehen. Er sagte, ebenfalls auf einer Pressekonferenz: »Wir sprechen über dieses Spiel, das wir lieben und in das wir unsere ganze Leidenschaft stecken, aber es geht natürlich nicht um Leben oder Tod. Wir gewinnen oder wir verlieren, wir gehen heim und küssen unsere Kinder. Wir wären glücklich, wenn wir gewinnen, und enttäuscht, wenn wir verlieren. Dann denkt man nach, denkt an die 19 Kinder und ihre Eltern. Das ist Leben oder Tod. Das ist real. Etwas, von dem ich nicht will, dass es vergessen wird.«