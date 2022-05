Um die Wette

In Oldenburg findet ab Donnerstag (2.6.) der Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« 2022 statt. Bis zum 9. Juni werden rund 2.300 jugendliche Musikerinnen und Musiker in 1.500 öffentlichen Wertungsspielen miteinander wetteifern. Nach zwei Jahren kann das Publikum wieder live gespielte Musik hören. 2020 fiel der Bundeswettbewerb wegen der Coronapandemie ganz aus, im vergangenen Jahr fand er in Bremen vor allem als Videowettbewerb statt.

An den Vorentscheiden auf Regional- und Landesebene haben dieses Mal etwa 12.000 junge Musikerinnen und Musiker teilgenommen. »Jugend musiziert« ist nach Angaben des Veranstalters, des Deutschen Musikrates, der größte derartige Wettbewerb weltweit. Er wird zum 59. Mal ausgetragen.

Um all den Instrumentalisten und Sängern ihren Auftritt zu ermöglichen, nutzt die Stadt Oldenburg 20 Gebäude von der Universität bis zum Staatstheater, von Schulen bis zu den Weser-Ems-Hallen. Alle Wertungsspiele sind frei zugänglich. Die jungen Preisträgerinnen und Preisträger sind auf drei Konzerten am 6., 7. und 8. Juni zu hören. (dpa/jW)