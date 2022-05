Kampftag in Belgien

Dirk Waem/BELGA/dpa Für mehr Personal und bessere Bezahlung: Eisenbahnbeschäftigte bei einer Protestaktion am Dienstag in Antwerpen

Am Dienstag stand Belgien weitgehend still. Die sozialistische Gewerkschaft ACOD hatte zum Generalstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen, und viele Werktätige folgten dem Aufruf. Auf den Bahnhöfen, vor den Schulen und an den Toren der Gefängnisse bezogen am frühen Morgen Streikposten Stellung. Ihre Forderung: mehr Personal, weniger Arbeitsbelastung und bessere Bezahlung.

Die Folgen waren erheblich. Der Zugverkehr wurde weitgehend eingestellt. In den Provinzen Liège, Namur und Luxemburg stellte die Bahn den Betrieb sogar komplett ein – in den Stellwerken fehlte das nötige Personal. Davon war auch der internationale Fernverkehr drastisch betroffen. Der Schnellzug Thalys von Köln nach Paris fuhr nur sporadisch. Wer in die belgische Hauptstadt reisen wollte, musste einen zeitraubenden Umweg über die Niederlande und Antwerpen in Kauf nehmen.

In Belgien besitzt der Staatsbetrieb SNCB auf der Schiene das Monopol. Im März fielen 3.700 Züge aus, weil es an Personal mangelt. Das werde auch für längere Zeit so bleiben, räumte das Unternehmen vor kurzem ein. Gleichzeitig will die SNCB im Einklang mit dem grünen Verkehrsminister Georges Gilkinet aber bis 2032 zehn Prozent mehr Züge auf die Schiene bringen – ohne zusätzliches Personal einzustellen.

Auch der ÖPNV war vom Streik betroffen; die meisten Busse und Straßenbahnen im Land fuhren nicht. Auf dem vielbefahrenen Albert-Kanal lagen am Mittag bereits 65 Binnenschiffe vor den für 24 Stunden geschlossenen Schleusentoren, weil die Schleusenmeister nicht zur Arbeit erschienen. Die Müllabfuhr ließ den Müll stehen. Die Schließer in den Gefängnissen waren ebenfalls im Ausstand, und Lehrer weigerten sich zu unterrichten.

»Alles dreht sich ums Sparen. Aber in Pflege und Bildung sollte man doch investieren, oder?« sagte die Erzieherin Souaad am Dienstag frustriert in der Onlineausgabe der Tageszeitung De Morgen. Seit 23 Jahren mache sie ihren Job nun schon, aber in den vergangenen Jahren falle es ihr zunehmend schwer, Freude an der Arbeit zu entwickeln. Wenn jemand krank werde, falle manchmal monatelang der Unterricht aus, weil niemand mehr einspringen könne. »Die Arbeitsbelastung wird immer größer.«

Die zunehmende Verarmung treibt inzwischen selbst Leute auf die Straße, die nicht unbedingt zur Klientel der Gewerkschaft gehören. »Um ehrlich zu sein, habe ich es nicht so mit dem Streiken. Das sollte man nur tun, wenn es wirklich notwendig ist. Und genau das ist es jetzt«, sagte Karsten laut De Morgen. Er arbeitet als Techniker beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dort wurden am Dienstag vor allem Konserven gesendet.

Wie nicht anders zu erwarten, zeigten die Kapitalverbände Voka und Unizo wenig Verständnis für die Aktion. »Die Gewerkschaften bleiben absichtlich blind für die prekäre Situation in der übrigen Welt«, wetterte Hans Maertens, Geschäftsführer von Voka laut VRT Nieuws. »In Europa tobt ein Krieg. In den Ländern um uns herum wird daher eine vorsichtige Politik betrieben und die Löhne werden gedämpft.« Nur in Belgien nicht. »Wir spielen mit dem Feuer, und die Rechnung muss später doppelt bezahlt werden.«

»Der Streik ist ein Erfolg«, freute sich hingegen Nadia Moscufo am Dienstag gegenüber junge Welt. Sie ist seit 2019 Abgeordnete der linken PTB-PVDA im belgischen Parlament. Vorher arbeitete Moscofu 21 Jahre lang als Kassiererin bei einem bekannten Discounter aus Deutschland. Hohe Arbeitsbelastung bei geringer Entlohnung hat sie also am eigenen Leib erfahren. »Die Gehälter im öffentlichen Dienst sind in manchen Bereichen seit 20 Jahren eingefroren, während die Preise steigen«, legte Moscofu den Finger in die Wunde. »Dennoch leisten unsere Müllwerker, Kinderpfleger, Feuerwehrleute und Eisenbahner unschätzbare Dienste: Sie sind die Helden der Pandemie. Sie sind es, die das Land am Laufen halten. Sie verdienen Respekt, bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen.« Der Streik sei ein sehr guter Auftakt für die Demonstration am 20. Juni, zu der landesweit Beschäftigte aus dem privaten und öffentlichen Sektor aufgerufen sind, Lohnerhöhungen und Preisstopp zu fordern.