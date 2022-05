Mörderische Attacken

Costas Baltas/REUTERS Brutale Angriffe der Sondereinheiten auf Studenten sind nicht neu: Bei einer Demo in Athen am 10. Februar 2021

Die Regierung des rechten griechischen Ministerpräsidenten will mit brutaler Polizeigewalt ihre »Ordnungspolitik« in den Hochschulen des Landes durchsetzen. Am Dienstag ließ das Ministerium für Bürgerschutz in Thessaloniki wie schon am Montag und Wochenende schwer bewaffnete und gepanzerte Spezialeinheiten der Polizei (MAT) auf Studenten und Lehrkräfte der Aristoteles-Universität los. Den »Krieg um den Campus«, wie griechische Medien den Kampf der jungen Griechen gegen die Staatsgewalt inzwischen nennen, haben Mitsotakis und seine rechtsnationale Parlamentsmehrheit bisher nicht gewonnen.

Repressives Gesetz

Ursache des seit Monaten tobenden Streits ist ein von Mitsotakis im Parlament durchgepauktes Gesetz, das der Regierung die politische und physische Kontrolle in den Universitäten, bis hinein in die Hörsäle, verschaffen soll. Die vom Premier als »Sicherheitsmaßnahme« bezeichnete Gesetzesinitiative gewährleiste angeblich den Schutz der Studenten vor »politischen Extremisten«, die den Campus in der Vergangenheit für Aktionen missbraucht hätten. Gemeint sind offenbar Proteste der Studenten gegen die Bildungspolitik der Regierung, die meist in Feldschlachten mit den MAT-Einheiten ausuferten.

Die Studenten aller griechischen Universitäten, von Thessaloniki bis Athen, Patras und Heraklion bekämpfen das Gesetz auch in Erinnerung an die Miltärdiktatur, die das Land von 1967 bis 1974 unter ihre Herrschaft gezwungen hatte. Am 17. November 1973 hatte die Junta den Aufstand einiger hundert junger Menschen, die sich im Athener Polytechnion verschanzt hatten, mit dem Einsatz von Panzern blutig niedergeschlagen. Seit dem Ende des faschistischen Regimes galten die Universitäten daher als polizeifreies Rückzugsgebiet für politische Aktivisten und Flüchtlinge. Das Tabu, das nahezu fünf Jahrzehnte als unumstößlich galt, brach erst die gegenwärtige Regierung, in die Mitsotakis nach seinem Wahlsieg im Juli 2019 auch ehemalige Anführer faschistischer Bewegungen integrierte.

Student schwer verletzt

Gegen den Widerstand der Studenten verbündeten sich zwei in ihrer Zielsetzung so unterschiedliche Regierungsapparate wie das Ministerium für Bildung und Forschung und das Ministerium für Bürgerschutz. In einer Anfrage an Panagiotis Theodorikakos – einen »flexiblen« Politiker, dessen Aufstieg von der Kommunistischen Jugend über die sozialdemokratische Partei Pasok und den Wechsel ins Lager der rechten Regierungspartei Nea Dimokratia bis in den Chefsessel des Ministeriums führte – klagte am Montag der Abgeordnete Kriton Arsenis über »mörderische Attacken« der MAT-Einheiten. Wie Arsenis in seinem in der Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) veröffentlichten Schreiben an Theodorikakos dokumentierte, wurde beim »Angriff der Ordnungskräfte« am vergangenen Donnerstag ein 21 Jahre alter Student schwer verletzt. Arsenis, der für die Partei MERA 25 des ehemaligen Finanzministers Yannis Varoufakis im Parlament sitzt, beschreibt in seinem Text, wie die MAT-Polizisten während der Demo »aus nur einem Meter Entfernung« Tränengasgranaten auf die zurückweichenden Studenten geworfen hätten. Eine Granate habe den 21jährigen am Kopf getroffen, er sei danach mit dem Krankenwagen in die Intensivstation des Hippokrates-Hospitals gebracht worden.

Regierungssprecher Yannis Oikonomou wies die von der linken Parlamentsopposition vorgetragenen Kritik am Montag zurück. Die Regierung werde nicht zulassen, dass von »Radikalen und Autonomen« staatlicher Besitz »mutwillig mit Vorschlaghämmern zerstört« werde. Erst die Gewalt der Demonstranten habe das Ministerium für Bürgerschutz letztendlich zum Einsatz der MAT-Einheiten veranlasst und zur Verletzung des Studenten geführt.

Der frühere Ministerpräsident Alexis Tsipras versprach den Studenten am Dienstag, er werde – sollte seine Partei, das Linksbündnis Syriza, im kommenden Jahr die Parlamentswahlen gewinnen – Mitsotakis’ »Ordnungsgesetz« ersatzlos streichen. Zudem werde er auch die Polizei wieder vom Campus der griechischen Universitäten verbannen.