»Alle sind vor demselben Krieg geflohen«

Attila Husejnow/ZUMA Wire/imago images Aus der Ukraine Geflüchtete bei der Essensausgabe im südöstlichen Polen (1.3.2022)

Anlässlich der an diesem Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz haben Sie eine Ungleichbehandlung von Geflüchteten aus der Ukraine kritisiert. Woran machen Sie diese fest?

Wir sprechen in Berlin mit vielen Menschen, die aus der Ukraine kommen, aber keine ukrainischen Pässe haben – also mit Personen aus anderen Ländern oder sogenannten Staatenlosen, meist Angehörige der Romnja- und Roma-Minderheit. Die Ungleichbehandlung beginnt nicht erst in Berlin, sondern bei der Ausreise aus der Ukraine. Uns wird berichtet, dass es an der polnischen Grenze zwei verschiedene Schlangen gab: eine für Ukrainer und eine für alle anderen. Auch in Polen und an der polnisch-deutschen Grenze bekamen diese Menschen Probleme, etwa durch Racial Profiling. Sie hatten zwar keine ukrainischen Pässe, aber ukrainische Aufenthaltstitel. Für sie gilt hinsichtlich Reisefreiheit erst einmal dasselbe wie für alle Ukrainer.

Bei der Ankunft in Berlin gibt es andere Formen der Ungleichbehandlung. Ein Beispiel: Personen bieten Schutzsuchenden ihren privaten Wohnraum an, sagen aber zugleich, sie wollten keine afrikanischen Geflüchteten aus der Ukraine mit zu sich nach Hause nehmen.

Was hat das Treffen der Innenminister von Bund und Ländern mit dieser Situation zu tun?

Es war das Bundesinnenministerium, das die Ungleichbehandlung durch ein Rundschreiben zementiert hat. Demnach sollten ukrainische Menschen, Familienangehörige von Ukrainern und Menschen mit internationalem Schutzstatus nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes behandelt werden. Menschen jedoch, die nur einen temporären Aufenthaltstitel in der Ukraine hatten, sollen diesen in Deutschland nur bekommen, wenn sie nachweisen, dass sie in ihr Herkunftsland nicht sicher zurückkehren können.

Problematisch ist, dass diese Begriffe von den Ausländerbehörden interpretiert werden können. Darüber hinaus hält Deutschland ziemlich viele Länder für »sicher«, obwohl sie das nicht sind. Zudem wird zumeist nicht beachtet, dass die Betroffenen ihren Lebensmittelpunkt in der Ukraine hatten. Es wird nur nach ihrem Herkunftsland geschaut. Das ist ein falscher Ansatz. Selbst in der EU-Richtlinie, die Voraussetzung für den Paragraph 24 ist, steht, dass auch Menschen ohne ukrainischen Pass Anspruch auf einen Aufenthaltstitel haben, solange enge Verbindungen in die Ukraine bestehen. Das wird in Deutschland allerdings nicht geprüft, sondern nur, ob das Herkunftsland sicher ist oder nicht.

Sie werfen den Behörden vor, Drittstaatenangehörige und Staatenlose unter Druck zu setzen, damit diese ausreisen. Wie erklären Sie sich dieses Vorgehen?

Das lässt sich mit strukturellem Rassismus erklären. Bis zum 31. August ist laut Übergangsverordnung die freie Einreise und der Aufenthalt für alle erlaubt, die bis zum 24. Februar in der Ukraine gelebt haben. Einige Ausländerbehörden versuchten jedoch, Migranten in das Asylverfahren zu drängen oder ohne deren Wissen und Willen solche einzuleiten. So etwa in Berlin bei drei afrikanischen Menschen mit Daueraufenthalt, denen die Pässe entzogen und bei denen Asylverfahren begonnen wurden.

Was fordern Sie konkret, um die Ungleichbehandlung zu beenden?

Zunächst muss anerkannt werden, dass alle vor demselben Krieg geflohen sind und daher auch denselben Aufenthaltstitel bekommen. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und die sogenannte Massenzustromrichtlinie – die Aufenthalt, Bewegungsfreiheit und Arbeitserlaubnis regelt – zeigen, was möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Das muss genauso für die Personen ohne ukrainischen Pass sowie für alle Geflüchteten gelten.

Es handelt sich dabei um jahrzehntelange Forderungen, deren Umsetzung jetzt möglich scheint. Für andere Communitys ist es ­extrem frustrierend, zu sehen, dass man selbst in Erstaufnahmelagern leben und Bleiberechtsanträge stellen muss, dass Arbeitsverbot und Bewegungseinschränkungen bestehen. Und dann heißt es auch noch, die Geflüchteten aus der Ukraine seien den hier lebenden Menschen »ähnlicher«. Daran wird deutlich: Die Ungleichbehandlung bezieht sich nicht nur auf Geflüchtete aus der Ukraine, sondern insgesamt auf alle hier Schutzsuchenden.