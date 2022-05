Druschba-Leitung bleibt offen

Laszlo Balogh/REUTERS Wird weiter mit russischem Erdöl beliefert: Raffinerie in Szazhalombatta, Ungarn

Durch die Druschba-Pipe­line wird weiterhin russisches Erdöl nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei fließen. Ein Einfuhrverbot war bei dem Sondergipfel der EU in Brüssel nicht durchzusetzen. Die 27 Staats- und Regierungschefs konnten sich in der Nacht zum Dienstag lediglich auf ein Teilembargo einigen. Bis Ende des Jahres soll die Einfuhr russischen Öls auf dem Seeweg sanktioniert werden. Lieferungen über die Erdölleitung Freundschaft bleiben auf unbestimmte Zeit erlaubt.

Das könnte eine gute Nachricht für die Raffinerien in Schwedt (Brandenburg) und Leuna (Sachsen-Anhalt) sein. Die werden seit knapp 60 Jahren über den Nordstrang der mehr als 3.000 Kilometer langen Leitung versorgt. Aber die Bundesregierung ist fest entschlossen, die Wirtschaftsbeziehungen Ostdeutschlands zu Russland zu kappen, und darum muss der Osten vor Ablauf des Jahres mit Öl aus dem Westen zurechtkommen, das sehr viel teurer und anders zusammengesetzt ist, außerdem kaum in bisheriger Menge transportiert werden kann.

Nur der Südstrang der Druschba-Leitung bleibt in Betrieb. »Wir haben die haarsträubendste Idee abgewehrt«, erklärte am Dienstag Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der bei dem Gipfel auch Entschädigungen für den Fall aushandeln konnte, dass es im Kriegsverlauf zu Ausfällen der Druschba-Pipeline kommt. Auch Orbans Amtskollegen in Tschechien und der Slowakei begrüßten den Kompromiss.

Die Einigung auf das Teilembargo trieb die Ölpreise am Dienstag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Der für das Nordseeöl Brent stieg um bis zu 1,6 Prozent auf 123,58 US-Dollar (etwa 115 Euro) je Fass. Zeitgleich zogen Aktien von Ölkonzernen wie Shell, BP oder Repsol an.

Auch Russland verzeichnet durch die Preissteigerungen stetige Rekordeinnahmen. Verhandlungen mit alternativen Abnehmern wie Indien oder China laufen. Im Falle eines Überangebots könnte Moskau die Ölproduktion jederzeit senken. Noch scheint eine solche Verknappung des schwarzen Goldes aber nicht nötig.