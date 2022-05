Krise für die Masse

Bernd von Jutrczenka/dpa Erwartungen erfüllt: Robert Habeck machte sich lieb Kind beim Kapital (Berlin, 31.5.2022)

Sozialabbau, Umweltzerstörung, Krieg – Einigkeit herrschte unter den Teilnehmern des diesjährigen »Wirtschaftstags«. Zu dem Stelldichein aus Politik und Kapital lud der private Lobbyverband »Wirtschaftsrat der CDU« am Dienstag nach Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) kam der Einladung gerne nach – und teilte aus: Ungarns Staatschef Viktor Orban habe »ruchlos»« für seine eigenen Interessen gepokert, indem er sich einem Ölembargo gegen Russland verwehrt hatte. Die »Entschlossenheit Europas« habe durch das »Gewürge« um das sechste Sanktionspaket gelitten. Um dem deutschen Großmachtanspruch gerecht zu werden, müsse das Einstimmigkeitsprinzip auf EU-Ebene abgeschafft werden.

Zuvor hatte die Präsidentin des Gremiums, Astrid Hamker, das Terrain abgesteckt: Um unabhängiger von Energieimporten aus Russland zu werden, schlug sie vor, die Laufzeiten von Atom- und Kohlekraftwerken zu verlängern. Zwar sei der von der Bundesregierung forcierte Ausbau von Flüssiggasterminals der richtige Weg. Doch müssten darüber hinaus hierzulande auch die Hürden für Bohrungen zur Gewinnung von Frackinggas fallen. Niemand behaupte, dass es sich dabei um eine besonders schonende Bergbaumethode handle, sagte sie: »Aber wird die Klimabilanz besser, wenn in den USA gefrackt, das entstandene Gas verflüssigt, über den Atlantik geschifft und hier wieder in Gas umgewandelt wird?« Um die steigenden Energiepreise abfedern zu können, müssten Unternehmen umfangreiche Steuererleichterungen gewährt werden. Die Beschäftigten sollen hingegen sehen, wo sie bleiben. Die Höhe der Inflation dürfe nicht die Messlatte für die Lohnentwicklung sein. »Wo kommen wir denn hin, wenn die Unternehmen durch Lohnsteigerungen die Versäumnisse der Politik und der EZB korrigieren müssen?« sagte Hamker dem Handelsblatt (Dienstagausgabe). Zum Glück habe die FDP ein »Stoppschild« für Sozialausgaben aufgestellt.

Die Gewerkschaften halten von solchen Konzepten wenig. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte am Dienstag gegenüber jW: »Ein Stoppschild für Sozialausgaben wäre nichts anderes, als die Axt am Sozialstaat anzulegen. Anstatt über Kürzungen bei Sozialausgaben herumzuschwadronieren, sollte der Wirtschaftsrat besser darüber nachdenken, wie Reiche und Superreiche stärker am Gemeinwesen beteiligt werden können, um die Krisenlasten gerechter zu verteilen.«

Die ungenierte Zurschaustellung der Zuneigung von Kapital und Politik hinterlässt bei vielen mehr als nur ein Geschmäckle. »Der Wirtschaftsrat ist ein fragwürdiger Lobbyverband, da er mit seinen engen Verbindungen zur CDU besonders exklusive Zugänge zu einer Partei anbietet«, kritisierte eine Sprecherin von Lobbycontrol gegenüber jW. Die CDU gewähre der Präsidentin des Wirtschaftsrats einen dauerhaften Gaststatus im Parteivorstand. Das sei »politisch problematisch und noch dazu rechtswidrig«. Auch durch seinen Namen werde der Verband immer wieder für ein Parteigremium gehalten. Das sichere dem Wirtschaftsrat seine Nähe zu vielen Spitzenpolitikern insbesondere aus der CDU. Lobbycontrol fordere Parteichef Friedrich Merz auf, dem Wirtschaftsrat endlich den Dauergaststatus in seinem Parteivorstand zu entziehen. »Journalistinnen und Journalisten fordern wir auf, den Wirtschaftsrat in ihrer Berichterstattung als CDU-nahen Verband zu bezeichnen und klarzustellen, dass es sich um einen unternehmerischen Interessenverband und nicht um ein Parteigremium handelt.«