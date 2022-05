Finnischer Heimsieg

Tampere. Eishockey-Olympiasieger Finnland ist im eigenen Land nun auch spektakulär zum Weltmeister geworden. Am Sonntagabend rang das finnische Team in Tampere den 27maligen Titelträger Kanada mit 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0) nach Verlängerung nieder. Nach einem dramatischen Schlussdrittel, in dem sich die Nordamerikaner durch zwei Treffer von Zach Whitecloud (58. Minute) und Max Comtois (59.) erst kurz vor dem Ende in die Verlängerung retteten, besorgte Sakari Manninen in der 67. Minute vor 11.487 begeisterten Fans in Tampere den vierten finnischen WM-Titel nach 1995, 2011 und 2019. (dpa/jW)