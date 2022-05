Wenn Hähne krähen

VIADATA/imago Trügerisch heitere Melodien: Cellistin Leyla McCalla

Auch ein Schaukelstuhl kann Sinnbild revolutionärer Sprengkraft sein, wenn sich darin ein Plantagenbesitzer auf seiner Veranda hin und her wiegt und zufrieden dabei zusieht, wie seine Sklaven im Feld schuften. »Dodinin« (schaukeln) heißt der auf den ersten Blick so harmlos wirkende Song von Leyla McCalla, in dem sich zwei zentrale Motive ihrer haitianischen Herkunft verdichten: das Aufbegehren gegen Unterdrückung und das Übertragen von Protest in die Form fröhlicher Rara-Beats, die Banjo und Congas vorantreiben und denen als genretypischer Rahmen lediglich der passende Karnevalsumzug fehlt.

»Wir sind diejenigen, die das Brot backen und uns am Ofen verbrennen«, heißt es in den auf Kreolisch gesungenen Versen. Es folgt der Aufruf an die Arbeiter, sich zu erheben: »Im Grunde sagt der Song, wir werden dich aus deinem Schaukelstuhl zerren und aufbegehren«, erläutert McCalla die Hintergründe des Stücks in einem kurzen Youtube-Video. Der Aufruf zur Befreiung der Unterdrückten ist wesentlicher Bestandteil haitianischen Selbstbewusstseins. Entsprechend widmete ihm McCalla einen zentralen Platz auf ihrem aktuellen Album »Breaking the Thermometer«: Der Aufstand von 1791 verwandelte die karibische Kolonie in die erste unabhängige Nation Lateinamerikas und Haiti zum ersten Staat überhaupt, dessen Regierung ehemalige Sklaven bildeten.

Auf ihrem mittlerweile vierten Soloalbum erkundet McCallas nicht zuletzt ihre Herkunftsgeschichte. In New York als Kind haitianischer Eltern geboren, zog sie 2010 nach New Orleans, wo sie als klassisch ausgebildete Cellistin nicht nur den Kontakt zur einheimischen Jazzszene suchte, sondern auch nach ihren haitianischen Wurzeln forschte. »Breaking the Thermometer« untersucht einerseits die Geschichte ihrer Vorfahren, andererseits die Zerrissenheit zwischen zwei Identitäten.

Anstoß war ein Auftrag der Duke University in North Carolina, die 2016 das Archiv von Radio Haiti erworben hatte – dem ersten Radiosender, der Nachrichten, aber auch politische Analysen und investigative Reportagen, ausschließlich in Kreyòl sendete, einer Sprache, in der sich immerhin rund 90 Prozent der Bevölkerung verständigten. Bis dahin hatten die haitianischen Medien nur auf französisch berichtet. Die Radiostation und ihre radikal demokratische Programmatik wurden zu einem entscheidenden Instrument im Kampf gegen die Diktatur unter Jean-Claude Duvalier. In einer großangelegten Recherche begann Leyla McCalla, rund 5.000 Stunden Radiomaterial auszuwerten.

Da darf dann auch ein wenig Revolutionskitsch nicht fehlen. Die Ballade »Vini Wè« erzählt schmachtend, im Hintergrund krähen Hähne und meckern Ziegen, die Liebesgeschichte zwischen dem sagenumwobenen Radiogründer Jean Dominique und der Journalistin Michèle Montas: »Open your eyes, let the light shine in / let a new day begin«, heißt es im Stück. Dominique bezahlte seinen Kampf für Rede- und Meinungsfreiheit mit dem Leben. Er wurde im Jahr 2000 auf dem Weg zur Arbeit ermordet.

Im Song »Ekzile« erzählt McCallas Mutter in einem mitgeschnittenen Gespräch, wie sie von Haiti nach Miami und von dort schließlich nach New York gelangte. Nach und nach setzen Cello und Percussion ein. Wie sehnsuchtsvolle Filmmusik kündet das Stück von Heim- und Fernweh. Andere der collagenartig verwendeten O-Ton-Schnipsel stammen aus den Radioarchiven, etwa über die Folterstätte Fort Dimanche im gleichnamigen Song. Ein Zeitzeuge, dessen Tante und vier Cousins in dem berüchtigten Gefängnis hingerichtet wurden, erinnert sich darin zu trügerisch heiteren Melodien an die bedrückenden Jahre unter Duvalier.

Das Auftaktstück »Nan Fon Baw« (In den tiefen Wald) ist nicht von McCalla, komponiert hat den Folksong der haitianische Gitarrist Frantz Casseus. Und »You Don’t Know Me« covert Caetano Velosos brasilianische Hymne über das Verlorensein im Exil, das innere wie das äußere: »You don’t know me / Bet you’ll never get to know me / You don’t know me at all.«