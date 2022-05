Nichtskönnerin des Tages: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn/Bearbeitung jW Umgedreht zeigt das Bahn-Logo den klagenden Kunden

Dieser Text wäre nicht zustande gekommen, wenn meine Dienstreise aufgrund zweier Zugausfälle der Deutschen Bahn (DB) nicht abgesagt worden wäre. Doch nun habe ich unverhofft das große Glück – fair und niveauvoll wie ich bin – Revanche zu üben. Ob der verrückte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wohl ähnliches meinte, als er nach dem Putschversuch 2016 von einem »Geschenk Gottes« sprach?

Wie dem auch sei: Die anzugtragenden Nichtsnutze am Potsdamer Platz in Berlin haben am Montag eine Generalsanierung des Streckennetzes angekündigt, weshalb sich Bahnkunden auf längere Sperrungen einstellen müssten. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus-Dieter Hommel, gleichzeitig Vizechef des Bahn-Aufsichtsrates, sagte, die Kunden »werden durch ein Tal der Tränen gehen«, aber sie »werden das honorieren«, weil sie »umweltbewusst sind«. Ah Brudi.

Nun gut, das Tal der Tränen steht uns also erst noch bevor. Bisher waren Bahnfahrten nämlich wie Kinderbesuche in Disneyland: überfüllte Züge, mieses Internet, plötzlich geänderte Wagenreihung, Verspätungen und verpasste Anschlusszüge, Hetzen mit Gepäck zum nächsten Gleis, nicht vollständig barrierefrei, ewiges Warten in unterbesetzten Servicepoints, Jahr für Jahr steigende Kosten bei null Verbesserung, und ein Board­bistro, das zum Abhängen genauso cool ist wie ein Lehrerzimmer.

Aber selbst wenn man genug von diesem Saftladen hat und auf die Konkurrenz, etwa auf Flixtrain, setzt, ist man noch immer nicht sicher vor der Bahn: Züge der DB haben auf den Schienen, weshalb auch immer, oft Vorrang, und so wirken die zahlreichen »außerplanmäßigen Stopps« bei alternativen Anbietern wie Schikane. Was die Kundinnen und Kunden von der Bahn halten, offenbart sich aber wie der Zufall so will spätestens, wenn man das DB-Logo umdreht. Zwinkersmiley.