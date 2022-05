»Mit Francia und Petro soll es beginnen – aber nicht enden«

Santiago Arcos/REUTERS Gustavo Petro, Francia Márquez und ihre Unterstützer am Sonntag in Bogotá

Am Sonntag fand in Kolumbien die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Der Kandidat des Linksbündnisses »Historischer Pakt«, Gustavo Petro, liegt deutlich vorne und muss in einer Stichwahl am 19. Juni gegen den Unternehmer Rodolfo Hernández antreten. Vorab wurde im In- und Ausland vor Gewalteskalationen gewarnt. Wie war die Stimmung innerhalb des linken Lagers vor der Wahl?

Wir befinden uns in einer kritischen Situation mit Blick auf die Menschenrechte und den Schutz zivilgesellschaftlicher Organisationen, indigener Gemeinschaften, afrokolumbianischer Personen und der Landbevölkerung betreffend. Hier im Land haben wir eine humanitäre Krise, und der Staat ist nicht präsent. Allein in diesem Jahr wurden 69 Líderes sociales (Führungspersonen sozialer Bewegungen, jW) ermordet, es wurden 44 Massaker verübt. Trotzdem kämpfen die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Opposition und die Linke in diesem Land für ein neues Gesellschafts- und Regierungsmodell.

Wie gestaltet sich Ihre Arbeit als Anwältin in den letzten Zügen der Kampagne des Kandidaten Petro?

Die Wahlkampagne hat viele Facetten. Eine ist die starke Einmischung bewaffneter Gruppen, die eine Serie von Strafanzeigen zur Folge hatte. Personen, die Teil der Petro-Wahlkampagne waren, wurden ermordet. Als Menschenrechtsverteidigerin ist es meine Aufgabe, diese Fälle zu verfolgen und den Betroffenen zu ihrem Recht zu verhelfen. Zu meiner Arbeit gehört es ebenso, den Stimmenkauf und die Wahlkorruption zu unterbinden, so dass die Bevölkerung ihr Recht auf freie Wahl ausüben kann. Unser Ziel ist es, dass Petro auch die Stichwahl gewinnt, die Verfassung aus dem Jahr 1991 wirklich umsetzt und eine Transformation einleitet.

Als Teil der Kampagne waren Sie in der vergangenen Woche in ländlichen Gebieten Kolumbiens. Was haben Sie dort gemacht?

Auf der Reise durch das Departamento Nariño (im Südwesten des Landes, jW) habe ich Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Außerdem hatte die Reise das Ziel, die aktive Beteiligung der Angehörigen der dort lebenden indigenen Gemeinschaften zu fördern. Wir haben indigene Personen geschult, damit sie während der Wahlen als Zeugen und »Aufpasser« agieren können.

Immer wieder war zuletzt vor einem sogenannten Wahlputsch gewarnt worden. Wie realistisch ist es, dass ein Wahlsieger Petro nicht Präsident wird?

Es besteht die Möglichkeit, dass die Wahl von denjenigen nicht anerkannt wird, denen die Kandidaten Petro und Francia Márquez (linke Vizepräsidentschaftskandidatin, jW) nicht gefallen. Die Angst existiert, und es ist schwer, die Ruhe zu bewahren.

Zudem wissen wir, dass die USA eine Strategie imperialistischer Einmischung in Kolumbien verfolgen. Es besteht die Sorge, dass das Recht auf demokratische Wahlen nicht anerkannt wird. Deshalb haben wir als Wahlkampagnenteam die Geschehnisse bei der Wahlregistrierung verfolgt und Fälle, die auf Wahlmissbrauch hinweisen, dokumentiert. Zudem haben wir ein aufmerksames Auge darauf, was das kolumbianische Militär in bezug auf den Kandidaten Petro unternimmt. Der Generalkommandeur der Streitkräfte hatte sich vor der Wahl öffentlich gegen Petro ausgesprochen.

Wie sollte sich Kolumbien nach einem möglichen Wahlsieg von Petro und Francia entwickeln?

Das Land, das wir wollen, hat nicht nur mit Petro und Francia zu tun. Wir wünschen uns, dass das kolumbianische Volk und die indigenen wie afrokolumbianischen Gemeinschaften ihr Recht auf Selbstbestimmung im sozialen, politischen und kulturellen Hinblick ausüben können. Wir setzen auf eine Transformation, die mit Francia und Petro beginnen soll – aber nicht enden. Der Prozess muss weit darüber hinausgehen. Unser Ziel ist ein Kolumbien, in dem Geld nicht über das Wohlergehen der Bevölkerung und der indigenen Gemeinschaften sowie ihrer Kultur gestellt wird.