Vorwurf Hamas-Finanzierung: USA verhängen Sanktionen

Mohammed Talatene/dpa

Washington. Die US-Regierung hat wegen der finanziellen Unterstützung der islamistischen Hamas gegen mehrere Personen und Firmen Sanktionen verhängt. Betroffen seien drei Personen und sechs Firmen in mehreren Ländern, die über ein internationales Investitionsportfolio Erlöse für die Hamas erzielt hätten, teilten das Außenministerium und das Finanzministerium am Dienstag in Washington mit. Auch ein hochrangiges Hamas-Mitglied sei mit Strafmaßnahmen belegt worden. Durch den Schritt werden alle Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren und Geschäfte mit ihnen für US-Bürger untersagt. (dpa/jW)