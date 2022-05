München: Mehrere Menschen bei Sprung von Güterzug verletzt

Sven Hoppe/dpa Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den Verletzten um Migranten, die auf dem Güterzug in die Bundesrepublik kommen wollten

München. Mehrere Menschen sind am Dienstag beim Sprung von einem Güterzug an einem Bahnhof in München durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, ereignete sich der Unfall am Güterbahnhof in München-Trudering. Zwölf Menschen hatten versucht, durch die Plane am Dach des Waggons auszusteigen. Ein Mann, eine Jugendliche und ein etwa zehn Jahre altes Kind wurden bei dem Stromschlag lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben des Polizeisprechers soll es sich um Flüchtlinge handeln, die auf dem Güterzug von Italien über Österreich über die Grenze nach in die Bundesrepublik kommen wollten. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, sechs Personen wurden von der Polizei aufgegriffen, drei weitere Menschen flüchteten vor den Beamten.

Die Bundespolizei konnte zunächst nicht klären, woher die Menschen ursprünglich stammten, sie sollen demnach Türkisch und Kurdisch gesprochen haben. (AFP/jW)