EuGH gibt Puigdemont Immunität zurück

Gloria Calvi/AP/dpa »Keine Kapitulation«: Der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont (Alghero, 4.10.2021)

Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dem ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont wieder seine Immunität zugesprochen. Die Umsetzung einer Entscheidung des EU-Parlaments zum Entzug der Immunität vom März 2021 werde vorläufig ausgesetzt, so lange die Richter den Fall prüfen, teilte das Gericht in Luxemburg am Dienstag mit. Puigdemonts Anwälte sprachen von einem »vorläufigen Sieg«.

Auch zweien seiner politischen Verbündeten, Toni Comín und Clara Ponsatí, wurde die Immunität wieder zugesprochen. Den drei katalanischen Politikern drohen in Spanien hohe Haftstrafen wegen ihrer Beteiligung an der Organisation des von der spanischen Zentralregierung verbotenen, katalanischen Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2017. Nach seiner Absetzung durch die Zentralregierung in Madrid ging Puigdemont im Oktober 2017 nach Belgien ins Exil, um der Strafverfolgung in Spanien zu entgehen. 2019 wurde er ins EU-Parlament gewählt. Mehrere katalanische Politiker waren nach dem Referendum festgenommen und vor Gericht gebracht worden. Neun von ihnen wurden zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt. Anfang dieses Jahres wurden sie begnadigt.

»Heute haben wir ein weiteres positives Ergebnis«, erklärte Puigdemont auf Twitter. Er werde Madrid aus dem Exil heraus weiter die Stirn bieten, »ganz gleich wie unsicher die Dinge sind, ganz gleich wie gewaltig die Stärke des spanischen Staates ist. Keine Kapitulation.« (AFP/jW)